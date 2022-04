Así ha evolucionado el estilo de Kate Hudson (y lo fabulosa que se ve a sus 43)

Kate Hudson es de esos personajes que nacieron en la realeza de Hollywood —considerando que su mamá es la superestrella Goldie Hawn— y que además de una exitosísima carrera, es de las personalidades que más valoran el pasar de sus años y los inevitables cambios físicos.

Habló en InStyle —vía Parade— sobre lo bien que se sintió haber cumplido 40 años. "Cumplí 40 y la gente me sigue preguntando cómo me siento. Pero yo realmente no pensaba en ello. Es solo una edad, y creo que es una muy biena. Estás en una etapa de la vida donde tienes más sabiduría".

Ahora, con 43 años, Kate es fanática de compartir con sus seguidores su maternidad, amor por el wellness, proyectos profesionales y personales. Por esto y más es de nuestras celebs consentidas y la celebramos con una —muy interesante— evolución de su estilo.

Kate Hudson en los Golden Globes de 2002 con un vestido dorado de escote profundo.

Kate Hudson en el Fashion Week Otoño/Invierno 2008 y en el aniversario 60 de Christian Dior.

Kate Hudson en la premiere de 'Nine' en 2009, desde el Odeon Leicester Square.

Kate Hudson en la alfombra roja de 'Something Borrowed' en 2011 y esperando a su segundo hijo con el músico Matthew Bellamy.

Una hermosísima Kate Hudson en la amfAR 3rd Annual Inspiration Gala de 2012 con un vestido rojo de Prabal Gurung.

Kate en un interesante conjunto de blusa transparente y pantalón a cuadros para 'Wish I Was Here' en 2014.

Kate Hudson brillando en la alfombra de 'Rock The Kasbah', película que protagonizó junto con Bill Murray y Bruce Willis, usando un vestido de vainas metálicas de Balmain en 2015.

Kate en una especial aparición en Berlín en 2016 con un look desenfadado de pantalón ancho color mostaza y sencillo top negro.



Kate adelantándose a las tendencias desde 2016 con un modelo J.Mendel de vestido corset color perla gris para la Baby2Baby Gala.

Tomemos un minuto para apreciar ese abdomen de acero que lució en los International Cinematographers Guild Publicists Awards (y en aquel momento tenía 38 años).

Kate se llevó todas las miradas y reconocimientos en la fiesta de Vanity Fair de 2017 con un Cavalli Couture de encaje color champagne y escote profundo.

Kate demostrando que el corte pixie es definitivamente lo suyo.

Para 2019 ya tenía la melena rubia de vuelta junto con un asombroso vestido rojo de manga larga.

Y sí, a sus 42 años brilló de esta manera en el Venice International Film Festival de 2021 con un vestido de corpiño transparente color rojo con mucho tul de Valentino.

Pero cuando pensamos que el pasado look del Venice Film Festival no sería suficiente, llevó otro vestido diseñado por Mônot color negro con pronunciados recortes laterales, demostrando que las mujeres con más de 40 tienen todo el poder del mundo.

Pero las cosas no terminan aquí, ya que para la MET Gala de 2021 apostó por una falda larga con apertura lateral y mini top de lentejuelas más abrigo emplumado diseñado por Michael Kors, todo enfundado en color rosa pastel.

Finalmente, en vísperas de su cumpleaños 43, Kate Hudson atendió a la fiesta Vanity Fair 2022 con un sensual diseño negro de Carolina Herrera en el afamado escote medio que tanto está de moda y corpiño corset con transparencia.

Imágenes Getty Images