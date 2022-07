Así ha sido la luna de miel de JLo con Ben Affleck —y todos sus hijos acompañándolos

20 años después, Jennifer Lopez y Ben Affleck son esposos. La pareja de actores dio el 'sí acepto' en Las Vegas y JLo usó un "misterioso" vestido de novia. Ahora que los tórtolos disfrutan su luna de miel en París poco a poco han salido las imágenes, y no solo destacó la gran sonrisa de Jennifer al caminar de la mano con su esposo, sino que los hijos del novio y la novia les acompañaron en esta romántica aventura.

Fotos de la luna de miel de Ben Affleck y Jennifer Lopez con sus hijos

'Bennifer' tocó la ciudad de las luces el 21 de julio 2022 y desde entonces han aparecido en cruceros por el Río Sena, en el Louvre y de compras por Dior. "Estaban en lo correcto cuando dijeron all you need is love. Estamos muy agradecidos de tener abundancia, una nueva damilia de cinco asombrosos hijos y una vida con mucho porvenir en el futuro", escribió Lopez en la newsletter que anunció su boda.

Quédate un poco más y verás que los mejores momentos de tu vida pueden ser en un drive through en Las Vegas a las 12:30 am con tus hijos y aquél con el que pasarás tu vida. El amor es una cosa maravillosa, quizá una de las mejores —y vale la pena la espera.

A continuación, todas las fotos de la luna de miel de los Afflecks —con las hijas de Ben, Violet y Seraphina, y los gemelos de JLo Max y Emma.

1. Julio 23, 2022

Violet Affleck, Ben Affleck y Jennifer Lopez saliendo del hotel en París, Francia y encaminándose al Río Sena. La cantante usó un vestido estilo picnic con corpiño fruncido y delicadas flores color rosa pastel en fondo blanco con encaje. Violet es la hija mayor de Ben y Jennifer Garner, tiene 16 años.

2. Luna de miel de Jennifer Lopez y Ben Affleck

JLo y Ben Affleck en un crucero por el Río Sena acompañados de algunos de sus hijos, como salen a cuadro Seraphina Affleck y Emme Muñiz. Seraphina es la segunda hija de Ben y Garner, tiene 13 años, y Emme es la hija no binaria de JLo de 14 años.

3) Luna de miel de Jennifer Lopez y Ben Affleck

La pareja de recién casados saliendo del Hotel de Crillon, mientras la cantante usa un vestido cottage core con abundante estampado floral y tela volante.

4) JLo y Ben Affleck en el Louvre

Si alguien supo llegar al Louvre cone estilo, fue Jennifer Lopez y ese vestido rojo brillante con escote ovalado y plataformas color nude.

5) Luna de miel de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Violet Affleck y JLo coparten un emotivo abrazo en París.

6) Julio 25, 2022: JLo y Ben Affleck de luna de miel

Ben y Jennifer salen de Le Flore en l'Île con Max Muñiz después de una linda cena en familia.

7) Jennifer Lopez con sus gemelos

Jen caminando por las calles de París con sus hijos, Max y Emme.