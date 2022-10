Así ha sido la vida amorosa de Verónica Castro —incluyendo a los distintos papás de sus dos hijos

La vida amorosa de Verónica Castro se ha situado en los titulares desde hace ya muchos años.

Aún así Castro, quien celebra su cumpleaños 70 (19 de octubre), nunca ha caminado hacia el altar.

¿Quiénes han sido las parejas de Verónica Castro?

Aunque Verónica Castro no se ha casado, tuvo muchas parejas mediáticas a lo largo de su vida.

Asimismo, es madre de dos: Cristian Cadtro (con ‘El Loco’ Valdés) y Michel Castro (con Enrique Niembro).

La relación de Verónica Castro con ‘El Loco’ Valdés

Verónica reveló con Paty Chapoy que ella conoció al ‘Loco Valdés' “desde los 14, que empecé a trabajar con él, hasta los 19, y a los 20 quedo embarazada”.

El cantante Christian Castro es producto de esta relación, quien nació el 8 de diciembre de 1974.

Y Verónica también habló de cómo fue esta decepcionante relación con Valdés: “Manuel había estado casado no sé cuántas veces. De hecho, a la última esposa hasta le pedí disculpas. ‘Señora, perdóneme, no sabía que todavía estaba casado con usted’. ‘No’, me dijo, ‘ya no estábamos juntos, no se preocupe, Verónica’. Pero sí me sentí con la obligación porque lo que menos quería en la vida era lastimar a una mujer”, concluyó (vía Infobae).

Aún así, El Loco Valdés tardó años en reconocer a Christian como su hijo, pero el fallecido actor y el artista fueron cercanos con el paso del tiempo.

La relación de Verónica Castro con Enrique Niembro

Después de Manuel, el segundo hombre que encabeza la lista en la vida de Verónica Castro fue el empresario Enrique Niembro.

El cineasta Michelle Castro es producto de la relación de Verónica con Enrique.

Y aunque casi caminan juntos al altar, el evento jamás sucedió porque la mamá de Enrique Niembro prohibió el enlace de su hijo.

“A mí lo del matrimonio no me interesa, yo me puedo mantener sola, no necesito de un señor para que me dé de comer o que pague mis gastos. Tú me lo pediste, pero si tu mamá no quiere, hazle caso a ella”, explicó Verónica en entrevista con Paty Chapoy.

La relación de Verónica Castro con el “Pirulí”

Nadie en México olvida que ‘Verónica’ fue compuesta por el afamado Víctor Yturbe para la estrella de El amor tiene cara de mujer.

El ‘Pirulí’ y Verónica Castro jamás confirmaron el romance, pero tampoco lo negaron.

Pero los días de el ‘Pirulí’ estuvieron contados cuando lo asesinaron a sangre fría en su casa la noche del 29 de noviembre de 1987.

Y respecto a este suceso existen múltiples teorías, como haberse “metido con la mujer de un narcotraficante” y hasta deudas millonarias por un terreno.

Verónica Castro y Jorge Martínez

El breve romance entre estos actores surgió cuando protagonizaron Verónica: el rostro del amor.

El argentino y la mexicana estuvieron juntos por corto tiempo, pero años después Verónica reveló que Jorge Martínez era “un mantenido y vividor”, vía Infobae.

Aunque Castro admitió “estar muy enamorada”, Jorge nunca le comentó que estaba casado hasta que la actriz lo encontró con su esposa.

La relación de Verónica Castro y Omar Fierro

Los dos actuaron como pareja en Dios se los pague, pero ese fue el inicio para su verdadera relación.

Omar y Verónica fueron novios y después protagonizaron la telenovela Mi pequeña soledad.

Aunque duraron casi tres años juntos, la actriz reveló que le fue infiel.