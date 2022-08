Así han crecido los hijos de Araceli Arámbula y Luis Miguel

En el 2005, Aracely Arámbula mantuvo un sonado romance con Luis Miguel, y como fruto de este amor nacieron dos niños: Miguel y Daniel, qué tanto han cambiado. Te decimos cómo han crecido los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel.

Del 2005 al 2009, Aracely vivió un sonado romance con Luis Miguel, durante este tiempo se convirtieron en una de las parejas más seguidas por el público y los paparazzis; sin embargo, la relación llegaría a su fin, pero con dos hermosos niños como resultado del amor entre los artistas.

Miguel nació el 1 de enero de 2007 y Daniel nació el 18 de diciembre de 2008. Desde su nacimiento, la actriz y el cantante decidieron mantener a sus hijos alejados de las cámaras, con la intención de brindarles una infancia normal.

Sin embargo, tras su separación comenzaron a salir a la luz algunos rumores que aseguraban que Luis Miguel era un padre ausente, que aunque se ocupaba de la parte económica, no pasaba tiempo con sus hijos.

Actualmente, los hijos de Aracely ya son unos adolescente, Miguel tiene 15 años y Daniel 13, y mientras que se dice que el mayor es idéntico a su padre, le menor tiene más parecido con su madre.

Durante una entrevista, la actriz de “La Madrastra” confesó que cuidó la identidad de sus hijos por que eran unos niños; sin embargo, hoy como adolescentes, son ellos quienes han decidido mantenerse alejados de las ca´maras y el escrutinio público.

“Yo se los pregunté: ‘quiere que los saque en una revista mañana para que ya la gente sepa que están grandes y sepas quiénes son ustedes?’ y me dijeron: ‘No mamá, no queremos’… Ya los conocerán en su momento, no quiere decir que no los van a conocer nunca, lo que pasa es que a ellos les gusta también”.