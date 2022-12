Así luce Hilary Swank embarazada a sus 48 años; rompiendo estereotipos de la maternidad en mujeres maduras

Este año, Hilary Swank se consagró como una de las preferidas en la lista de famosas que tuvieron bebés a los 40 años y más. La estrella de Million Dollar Baby será mamá por primera vez a los 48 años, y tras dar la feliz noticia meses atrás finalmente nos dio una adorable foto con su ‘baby bump’.

Hilary Swank presume su panza de embarazo a los 48 años

Swank subió una foto a Instagram con la caption, All I want for Christmas is yoooouuus, ohhhhhhh baby(s), haciendo referencia a los gemelos que está esperando con su esposo, Philip Schneider. Hilary y Philip tienen cuatro años de casados y estos serán los primeros hijos biológicos de la actriz —es un ¡2x1!

Personajes como el novio de Martha Higareda, Lewis Howes, comentó con corazones la foto de la actriz; al igual que la productora Roxanne Taylor, quien trabajará con Hilary en un thriller titulado Fatale. En la foto se aprecia una muy embarazada Hilary Swank colgando foquitos al árbol de Navidad mientras sus dos adorables perritos posaron para la cámara.

Hilar Swank rompe los estereotipos de la maternidad para mujeres maduras

La actriz de Boys Don't Cry reveló la noticia también a través de sus redes sociales, cuando tenía apenas un ligero ‘baby bump’. Después habló en entrevista para decir que este embarazo es ‘un milagro’, y reveló que ser mamá es todo un proyecto para ella.

“Estoy tan feliz de poderlo compartir con ustedes, es algo que he esperado por mucho tiempo, y mi gran próximo proyecto es que seré mamá. Y no solo de uno, ¡sino de dos! No lo puedo creer”. Hilary Swank para Good Morning America

Swank habló en 2020 con You Magazine para explicar que “las mujeres no necesitan ser mamás para sentirse maternales”: “he escuchado a mujeres diciendo, ‘oh, eres una especie de fracaso / ¿por qué no viniste aquí para procrear?’, y yo pienso… ¡hay tantas formas de hacerlo!”.

“Siento que soy muy maternal con la gente que me importa y me rodea. Tengo a mis perros, caballos y amigos… Y siento que la mayor parte del tiempo las mujeres que eligen no tener hijos o no pueden tenerlos son vistas como no maternales”. Hilary Swank para You Magazine.

¡Felicidades, Hilary Swank!