Así luce el hijo que tuvo Zoraida Gómez después de varios intentos por quedar embarazada

La jovencita que alguna vez interpretó a José Luján Landeros en Rebelde no deja de mostrar lo orgullosa que está de su faceta como mamá.

¿Cómo se llama el hijo de Zoraida Gómez?

Zoraida Gómez reveló el nombre de su bebé cuando éste ya había nacido.

Maximiliano Torres Gómez es el nombre del primogénito y único hijo de la actriz mexicana.

¿Cuántos años tiene el hijo de Zoraida Gómez?

Max, el bebé de Zoraida Gómez, llegó a este mundo el 9 de septiembre del 2020, por lo que tiene apenas 2 años.

La actriz que salió en Lola, érase una vez compartió la noticia de su embarazo con gusto porque era bien sabido que estaba buscando formar una familia.

“Llevo tres años con mi novio, lo estábamos planeando mucho, el chiste es que no pegaba y pues ya me iba a hacer a la idea de que no, ya ves que hay muchas mujeres que sufren por el tema de que no pueden embarazarse porque el novio no puede o la chica no puede”, contó.

Gómez explicó que fueron entre ocho y nueve meses en los que intentó quedar embarazada.

Y finalmente el bebé nació sano —“todo salió perfecto”, le dijo a sus más de un millón de seguidores.

“Fue parto natural. La verdad fue un parto afortunado porque fueron poquitas horas. Las contracciones comenzaron a las 11pm, llegué al hospital a las 3 de la madrugada y una hora y media después me bajaron al quirófano”, detalló Zoraida.

¿Quién es el papá del hijo de Zoraida?

Zoraida se estrenó de mamá junto a su pareja desde hace tres años, Jorge Torres.

Su concubino no pertenece al medio artístico, pero se ha involucrado en un par de proyectos con Zoraida, como Inseparables, el reality donde tenían que vivir en una misma casa con más parejas.

Zoraida y Jorge hablaron con TVyNovelas para contar más sobre su faceta como nuevos padres.

Explicaron que se sienten muy afortunados de que el bebé haya nacido en pandemia, ya que les dio más oportunidad de estar juntos en casa.

“La mayor parte del tiempo los tres estuvimos en casa conviviendo, todos los días desayunábamos, comíamos y cenábamos juntos, bañábamos los dos al niño, salíamos al patio a jugar”, confesó Gómez.

¿Por qué Zoraida Gómez no se ha casado?

La pareja concuerda en que no tienen prisa para casarse.

A pesar de la longeva relación, ninguno de los dos tiene apuro por llegar al altar.

“No es una prioridad para nosotros”, respondió Jorge a TVyNovelas, “al menos no como algo tan formal […] no nos vemos en el altar y vestidos de blanco tirando el ramo”.

Y Zoraida complementó: “a mí se me hace que todos los que se casan al poco tiempo se divorcian, es como una maldición. Le digo a Jorge que no hay que casarnos porque estamos bien, no queremos, y porque el compromiso entre los dos existe porque tenemos un hijo”.

Asimismo, tampoco hay planes para tener un segundo hijo —"por ahora la fábrica está cerrada con tres candados", expuso Jorge.

Zoraida Gómez no fue a la boda de Maite Perroni

Y hablando de bodas, se supo que Zoraida Gómez no recibió invitación a la boda de Maite Perroni con Andrés Tovar.

De acuerdo con People en Español, la actriz de 37 años no sabía del enlace: “no tenía ni idea de que se va a casar, ¿no será un chisme?”

Cuando supo la verdad, dijo con emoción: “sí, ya lo dijo Maite, ¡qué maravilla! Te deseo lo más bonito, puras cosas lindas que te mereces porque eres un gran ser humano. Todo lo mejor para este amor”.

De haber ido, quizá hubiera salido en los videos inéditos de los RBD cantando juntos en la boda de Maite Perroni.

El medio añade que Zoraida se sintió muy contenta de pasar el primer cumpleaños de su bebé Máx con el hijo de Dulce María.

“No se conocían [los bebés]; fue un momento muy bonito. Ya crecimos, somos mamás y es otra etapa”.