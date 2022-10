Hoy empezó la grabación de la segunda temporada de And just like that...y tenemos las fotos

Carrie Bradshaw regresa con una temporada más de And just like that, la continuación de la icónica serie de los 2000s Sex and the city. En ella, Sarah Jessica Parker interpreta a una escritora y columnista que vive en la ciudad de Nueva York. Debido al éxito arrollador de la serie, posteriormente se hicieron dos películas extra…pero el público quería más.

De ahí nace la idea de hacer And just like that, serie secuela que cuenta la historia de Carrie, Mr. Big, Charlotte y Samantha, años después del final de su exitosa precuela. A pesar de los nervios sobre la enorme expectativa que se tenía, la realidad es que la aceptación fue enorme. Tanto así, que confirmaron una segunda temporada, la cual comenzó a grabarse hoy, ¿donde más, sino en Nueva York, la Gran Manzana?

Fotos del inicio de la grabación de la segunda temporada de And just like that en Nueva York

Foto: Getty.

Foto: Getty.

La primera en hacerlo oficial fue la actriz principal, Sarah Jessica Parker, quien posteó hoy una foto en Instagram con un close up de sus sandalias marrones de Christian Dior, pantalones cargo, tobilleras de Fendi y una extrañísimo bolso en forma de paloma de la marca JW Anderson, la cual tiene un costo de 850 USD, de acuerdo a su sitio oficial.

El copy decía: “Primer exterior. Calles de NY. S, X”.

Sobre la trama de esta segunda temporada no se sabe casi nada, con excepción de que se confirmó en agosto de este año que Aidan Shaw, interpretado por el actor John Corbertt, reaparecería en la vida de Carrie, ¿será en esta segunda temporada de And just like that?

Foto: Getty.

Así que mientras esperamos pacientemente para ver esta nueva temporada, no podemos evitar preguntarnos:

¿Carrie le dará una nueva oportunidad al amor; por fin se concretará el matrimonio entre Carrie y Aidan; Miranda sentará cabeza ahora que exploró una nueva parte de su sexualidad; por fin podremos ver el regreso de Samantha Jones? Sólo el tiempo lo dirá.

