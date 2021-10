Así lucen los hijos de Angelina Jolie, y uno de ellos usó el vestido que mamá llevó a los Oscar

Zahara, Maddox, Knox, Vivienne y Shiloh Jolie-Pitt reaparecieron en el estreno de Eternals junto a su madre, Angelina Jolie. Cinco de los seis hijos de la ahora ex pareja conformada por Angelina y Brad Pitt asistieron a este evento donde también se hizo presente Salma Hayek —solo estuvo ausente Pax Thien, el joven de 17 años.

Angelina Jolie acompañada de sus hijos en el estreno de Eternals

Para este largometraje de Marvel, la actriz de 46 años usó un vestido de gala strapless color arena con escote de corazón y ceñido lateral. Y por su parte, una de sus hijas llevó algo para elogiar a su madre: Zahara —de 16 años y originaria de Etiopía—, lució el vestido que Angelina llevó a los Oscar 2014, un modelo dorado con transparencias nude y pedrería plateada.

Vivienne, de 13 años, llevó un modelo beige acorde con el de su mamá, y Maddox (de Camboya) y Knox (gemelo de vivienne) usando trajes negros. Por su lado, Shiloh no deja de estar en la mira tras su transición, esta primera hija biológica de Angelina y Brad, de 15 años, llevó un vestido asimétrico de tirantes.

Angelina Jolie y su papel de superheroína en Eternals

Angelina Jolie puede presumir de la nueva condición de superheroína, y habló de cómo espera que esto resuene en sus hijos. "Lo que de verdad me ha conmovido es que quieran verme fuerte y valerosa en la gran pantalla, lo cual no tiene mucho que ver conmigo a nivel personal. Pero sí, están muy felices porque podrán verme en la piel de una mujer valiente y, al mismo tiempo, sabrán que me estoy divirtiendo mucho", explicó la estrella de Hollywood a la revista People.