Así lucía Johnny Depp a la edad de su hija, Lily-Rose Depp (ella es una copia exacta del actor)

Johnny Depp cumplirá 60 años en 2023 (9 de junio, FYI), y aunque es de los actores más polémicos en la industria, indudablemente su estilo camaleónico lo ha hecho uno en un millón.

Depp incursionó en el mundo del cine a los 21 años, y su debut fue con A Nightmare On Elm Street, después le siguió Private Resort y a la joven edad de 24 años brilló en 21 Jump Street.

Johnny Depp de joven

Aunque un joven Johnny Depp se empezaba a comer al mundo a tan temprana edad —comenzando por su popular romance con Wynona Ryder a los 27—, el actor confesó que sufrió de alcoholismo.

Depp habló con ET en 1993, a los 23 años, y dijo, “me envenenaba con regularidad y no era algo bueno; no había nada que lo podía curar, ya sea tener una novia en ese momento o no. Y no tenía nada que ver con ellas. Todo tenía que ver conmigo, y mi corazón y mi cerebro. Supongo que era parte de crecer”.

El actor se reivindicó ya de joven adulto y este pasado quedó atrás por mucho tiempo —aunque salió a la luz este año a causa del juicio con Amber Heard, su exesposa, que lo acusaba de violencia doméstica—.

¿Quién es la hija de Johnny Depp?

La primogénita de la estrella de Piratas del Caribe es Lily-Rose Depp, nació el 27 de mayo de 1999 y tiene 23 años, producto de la relación de Johnny con la modelo y cantante Vanessa Pardis.

Depp y Pardis se conocieron en 1998 en el hotel Costes en París cuando ella tenía 25 años; como cantautora, Vanessa escribió la canción ‘La Ballade de Lily-Rose’ en honor a su primera hija.

Después de que la pareja se separara tras 13 años juntos, compartieron la custodia de Lily-Rose y de su segundo hijo, Jack Depp.

La veinteañera ha hecho varias apariciones en pantalla, pero su fuerte es el modelaje. El actor de Sweeney Todd dijo a Daily Mail, que “Lily es muy centrada, es una niña ávida y una de las personas más inteligentes que he conocido”.

El enorme parecido de Lily-Rose Depp con su papá, Johnny Depp

Aunque Jack Depp es indudablemente parecido al actor, cuando ves fotografías del actor en su juventud se nota que su hija mayor heredó los rasgos prácticamente en su totalidad.

Padre e hija llevan una relación muy privada, pero gracias a ciertas declaraciones se sabe que entre ellos hay un gran vínculo. En un post (ya eliminado) Lily-Rose defendió a su papá de las acusaciones por violencia que le hicieron.

“Mi papá es la persona más dulce y cariñosa que conozco. Ha sido un padre maravilloso para mí y mi hermano menor, y todos los que lo conocen dicen lo mismo de él”, redactó la joven.

Por otro lado, Lily-Rose no asistió a la boda de su papá con Amber Heard, a lo que el actor respondió en uno de los juicios: “mi hija no vino a la boda. Ella y la Srta. Heard no están en buenos términos por diversas razones”.

Según estas fotos, ¿qué tan parecida crees que es Lily-Rose Depp a su papá, Johnny Depp?

getty

getty

getty