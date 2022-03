Suri, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise forma parte de la nueva generación de jóvenes millonarios de Hollywood. Aunque a la hija de casi 16 años de los dos actores se le ve poco, todos quieren saber cuánto ha crecido y a quién se parece más: a su papá o su mamá.

El parecido entre Tom Cruise, Katie Holmes y Suri

Lo que el público ha dicho es que Suri Cruise tiene mayor parecido a Katie Holmes, su madre de 43 años de edad. Esta gran semejanza, ¿será porque Katie y Suri conviven a diario, mientras Tom Cruise no ve a su hija desde hace más de 6 años?

Cuando Suri tenía 14 años, Katie reveló a InStyle, "la amo muchísimo. Mi principal objetivo es nutrirla en su individualidad. Que quede 100% asegurado su fuerza, confianza y habilidad".

Además, en esta época actual, contó a Daily Telegraph (vía Daily Mail) que le gusta mantener a Suri fuera de sus entrevistas. "Pero este tiempo de cuarentena ha sido una gran lección, viendo todo lo que hemos hecho y celebrando la simplicidad de hacer la cena y pasar tiempo juntas".

Aquí puedes leer más sobre por qué Katie Holmes defendió a Suri Cruise de la Cienciología, religión de Tom Cruise y por la cual Tom no ve tan seguido a su hija.

Así lucían Katie Holmes y Tom Cruise a la edad de Suri

Suri cumple 16 años el 18 de abril 2022, y así lucían sus papás a la misma edad —o a una edad próxima. ¿A quién crees que se parezca más?

(NO TABLOIDS) Katie Holmes during 50th Annual Emmy Awards - Arrivals at the Shrine Auditorium in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

1997 Katie Holmes as Joey Potter in "Dawson's Creek."

1997 Katie Holmes as Joey Potter and James Van Der Beek as Dawson Leery in "Dawson's Creek."

35th New York Film Festival: "The Ice Storm" New York Premiere

UNSPECIFIED - CIRCA 1980: Photo of Tom Cruise Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images

NEW YORK, NY - APRIL 28: Suri Cruise is seen arriving at her hotel on April 28, 2018 in New York, New York. (Photo by Alessio Botticelli/GC Images)