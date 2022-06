Así respondió Kim Kardashian a las críticas por su pérdida de peso para usar el vestido de Marilyn Monroe

Kim Kardashian por fin habla y responde a las críticas por la pérdida de peso rápida a la que tuvo que someterse para entrar en el icónico vestido de Marilyn Monroe antes de la MET Gala 2022.

Kim Kardashian causó un torbellino al llegar a la Met Gala de este año en el icónico vestido que usó en su momento Marylin Monroe para la celebración del entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, donde la actriz le cantó ‘Happy birthday, Mr. President’ con la sensualidad que la caracterizaba. El tema de la Met Gala de este año fue ‘Gilded Glamour’.

Debido a que el vestido no puede ser alterado, Kim Kardashian declaró que tuvo que perder siete kilos en 21 días. Dentro de los métodos que utilizó para conseguir su objetivo, aseguró que utilizó un ‘traje sauna’ dos veces al día, además de correr diariamente en la caminadora y cortar de tajo el azúcar y los carbohidratos de su dieta, sustituyéndolos por vegetales y proteína.

No obstante, las declaraciones de Kim Kardashian provocaron miles de críticas debido a que se decía que la influencer y empresaria estaba promoviendo pérdidas rápidas de peso que podían ser riesgosas para la salud de quienes trataran de emularla. Varias personas a favor del movimiento Body Positive aseguraron que la acción de Kim ‘fomentaba la narrativa de que en lugar de usar ropa de tu talla, deberías cambiar tu cuerpo’.

En una entrevista para el New York Times, la influencer respondió a quienes la criticaron diciendo:

“Bueno, Christian Bale puede hacerlo (perder mucho peso) para un papel de una película y eso sí es aceptable. Hasta Renée Zellweger aumentó de peso para un papel. Lo mismo conmigo. Yo no estaba diciendo ‘Oigan todos, ¿por qué no van y pierden este peso en un corto periodo de tiempo? No hice nada que no fuera saludable’, aseguró.