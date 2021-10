Bebe Rexha revela que es bipolar

La cantante Bebe Rexha ha querido aportar su granito de arena a la conversación acerca de la salud mental y de los tabúes que aún rodean esas enfermedades revelando que ella padece un trastorno bipolar.

Aunque no ha querido especificar cuándo recibió el diagnóstico, sí reconoció ser consciente de lo que estaba sucediendo le ayudó a lidiar mejor con los distintos episodios maníacos o depresivos que sufre desde hace años.

«Durante muchísimo tiempo no comprendí por qué me sentía siempre enferma. Por qué experimentaba momentos de bajón que hacían que no quisiera salir de casa o estar rodeada de gente, y por qué otras veces pasaba por momentos de éxtasis en los que no era capaz de dormir, y no podía parar de trabajar o de crear música. Ahora sé por qué», arranca el mensaje que la estrella de la música publicó en su cuenta de Twitter y en el que continúa explicando que hace poco recibió una noticia que por fin puso en perspectiva lo que le ocurría.

«Soy bipolar y ya no me avergüenza decirlo. Eso es todo. (Estoy llorando a lágrima viva)».

En una serie de tuits, la intérprete proclamó una vez más su cariño incondicional hacia sus fans y les prometió que su próximo disco será muy especial -y su favorito a título personal-, ya que por primera vez fue capaz de volcar todos sus sentimientos en esos nuevos temas sin censurarse a sí misma.

«No quiero que sienten pena por mí. Solo deseo que me acepen. Eso es todo. Los quiero», concluyó.