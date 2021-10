Ben Affleck busca el amor en la app de citas para famosos

Parece que el actor y director Ben Affleck por fin se encuentra en un momento de su vida en que se siente preparado para iniciar una relación sentimental después de que la que mantuvo con la productora Lindsay Shookus -la primera que se le conocía tras su separación de Jennifer Garner– no llegara a buen puerto.

(Foto: Getty Images)

Al igual que muchas otras celebridades, él ha optado por buscar a su próxima pareja a través de la aplicación Raya: un servicio de citas creado principalmente para personalidades conocidas, cuyos miembros solo pueden abrirse un perfil tras recibir una invitación y la aprobación de un ‘comité’ que analiza antes sus amistades y su popularidad en las redes sociales. Curiosamente, Affleck -que ha estado entrando y saliendo de rehabilitación en el último par de años- no estaría en absoluto interesado en conocer a alguien tan famoso como él.

(Foto: Getty Images)

Por el momento no le ha ido nada mal, ya que recientemente fue visto en lo que a todas luces era una cita romántica en un hotel de Bel Air. La identidad de su acompañante -una mujer morena con quien parecía estar divirtiéndose mucho, pero mantuvo las distancias mientras estaban en público- no ha transcendido, de lo que se deduce que ha conseguido encontrar a una potencial media naranja que no trabaje en la industria del cine o lo haga al menos detrás de las cámaras.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images