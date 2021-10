Beyoncé considera a su hija de 7 años un ‘icono cultural’

Entre las celebridades es una práctica común comprar los dominios de internet con el nombre de sus retoños y convertirlos además en marcas registradas antes, incluso, de que nazca el bebé en cuestión para evitar que terceras personas pueden utilizarlos con fines comerciales en un futuro.

Disputa

De haber tomado esas preocupaciones, Beyoncé se habría ahorrado muchos dolores de cabeza en vista de que se encuentra envuelta desde hace años en una batalla legal con una organizadora de bodas llamada Wendy Morales, que se opone a que la cantante registre ‘Blue Carter Ivy’ -como se llama su hija de siete años- para su uso exclusivo porque su propia empresa se anuncia como ‘Blue Ivy’.

En los documentos legales a los que tuvo acceso el portal The Blast, con los que Beyoncé respondió a la petición de Morales para que se bloquee su solicitud, la estrella del pop insiste en que su niña de siete años es un «icono cultural» y que los clientes de Morales no deberían de ser engañados deliberadamente para creer que un pequeño negocio «con tan solo tres oficinas y un puñado de empleados» está relacionado de alguna manera con la hija de dos de los artistas más famosos del mundo. Además, también recordó que ella solo quiere proteger la marca ‘Blue Carter Ivy’, no ‘Blue Ivy’.

¿Nuevo negocio?

En un principio, tanto Beyoncé como su marido Jay Z intentaron solucionar la situación fuera de los juzgados pero, para su sorpresa, la reunión que acordaron con Morales se convirtió supuestamente en una «propuesta de colaboración» durante la que esta última les habría sugerido que compraran su empresa junto al derecho a convertir Blue Ivy en una marca registrada para comenzar a comercializar una línea de productos exclusivos.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images