Björn Andresen: historia y trágico final del "joven más hermoso del mundo" (así se ve ahora)

A los 15 años, Björn Andresen alcanzó la fama y así también inició una historia de tragedia. ¿Qué pasó con "el joven más hermoso del mundo"?

Cuando tenía apenas 15 años, Björn Andresen fue considerado “el joven más bello del mundo”. En plena adolescencia, su papel en la película “Muerte en Venecia” lo convirtió en un deseado sex symbol e ícono gay de la época.

Para quienes vieron la película, el jovencito era “sumamente hermoso”, un verdadero adonis. Los halagos repentinos y el éxito de la película, lo hicieron creer a Björn Andersen que tenía el mundo a su merced, pero la gloria cinematográfica acabó en un parpadeo.

La extraordinaria belleza de Björn Andresen, el joven más hermoso del mundo

Después de recorrer varios países de Europa, el director Luchino Visconti finalmente encontró en Estocolmo a Bjorn Andresen, el chico exquisitamente hermoso que había buscado para dar vida a Tadzio. El filme, considerada por algunos críticos de cine como de culto, fue estrenado en 1971.

El joven de 15 años encarnó el objeto de deseo y perdición de un músico en la película Muerte en Venecia, inspirada en la novela de Thomas Mann, y protagonizada por Dirk Bogarde.

Tadzio, sin duda, fue para el joven Bjon "el papel de su vida", pero con él, también inició la desgraciada historia de Andresen.

Qué pasó con "el joven más guapo del mundo"

Tras la fama, el éxito y el dinero, después de Muerte en Venecia, nadie volvió a tomar en serio en el cine al joven actor. Deprimido por esta situación, Björn Andresen se fue consumiendo en problemas emocionales y en una batalla constante contra su propia imagen. A este fracaso en la actuación, se sumó un intento fallido por ser cantante.

“Que me hayan calificado como "el chico más guapo del mundo", me ha perseguido toda la vida”, dijo en 2004 a ElDiario.es. “Nadie te toma en serio. Ahora casi tengo 50 años, pero todo el mundo quiere ver en mí al chico más guapo, cuando en realidad soy el chico más viejo del mundo”.

También afirmó siempre tuvo la sensación de haber sido utilizado, y narró que, con tan solo 15 años, Visconti (el director del filme) y los miembros de su equipo lo llevaron a un club gay en Cannes el día del estreno. De esa noche no recuerda nada ni cómo regreso a su hotel.

“La película ha tenido una gran influencia en mí. No creo que haya merecido la pena. Fue como una montaña rusa y, definitivamente, no estaba preparado para ello”, agregó.

El joven más hermoso del mundo a los 67 años: su historia y trágico final

Björn Andresen, siempre tuvo el sueño de ser pianista antes que actor, actualmente tiene 67 años, vive en Estocolmo con su pareja, casi en la indigencia. De hecho, hasta hace un tiempo estaba a punto de quedarse sin un lugar dónde vivir.

The Most Beautiful Boy in the World, fue un documental que se estrenó en 2021, en este el propio Andresen narra todo lo sucedido tras la película, los excesos y abusos que sufrió después de Muerte en Venecia, y cómo el título de “el chico más guapo del mundo” le robó la felicidad.

Convertido en un hombre de melena y barba blanca, Björn Andrésen regresó a los sets de grabación en el thriller Midsommar, de Ari Aster.

