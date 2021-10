Blake Lively revela un gran secreto sobre su pasado fashionista

Si la gira promocional de su última película A Simple Favor ha valido para algo, ha sido para demostrar que Blake Lively es uno de los mayores iconos de estilo de su época gracias a la colección de distintos trajes de corte masculino que paseó sobre la alfombra roja y que tenían aún más mérito en vista de que ella es una de las pocas celebridades que no recurre a los servicios de un estilista.

Sin embargo, lo que no muchos saben es que durante bastante tiempo -más del que se esperaría en una estrella consagrada gracias a la serie Gossip Girl– ella siguió utilizando diseños de la cadena de tiendas Forever21 de cara a sus apariciones públicas.

«Seguí utilizando Forever 21 durante mucho más tiempo del que admití. Y empecé a decir que eran piezas vintages porque me sentía muy avergonzada», confesó la intérprete a la revista InStyle.

«Para mí la moda es una forma de expresión que, además, me obliga a salir de mi zona de confort. Una de las razones por las que soy actriz es que en realidad soy muy tímida, así que me resulta liberador arreglarme y pretender que soy otra persona», añadió para aclarar que puede conseguir ese objetivo con diseños asequibles o de Alta Costura.

Más razones

Otro de los motivos por los que Blake recurría a ropa de grandes almacenes -aún se pueden encontrar imágenes suyas en la gala de los Teen Choice Awards de 2005 con un vestido palabra de honor de la marca que costaba tan solo 13 dólares- es que le daban la libertad de ponerse exactamente lo que ella quisiera, y no lo que otros le enviaran.

Blake en los Teen Choice Awards de 2005. (Foto: Getty Images)

«Para uno de mis primerísimos eventos, llevé un vestido en el que no me sentía cómoda en absoluto, pero me dijeron que no podía cambiarlo en el último momento porque me lo habían hecho a medida y arruinaría mi relación con el diseñador. Ni siquiera era mi talla, y todo el mundo sabía que era un desastre. Cada vez que veo una foto de esas alfombra roja noto claramente lo incómoda que me sentía. Jamás volveré a hacer algo así», explicó.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images