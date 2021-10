Brad Pitt perdió la cuenta de cuántas novias le han atribuido desde su separación

Desde su separación de Angelina Jolie en 2016, cualquier aparición en público del actor Brad Pitt acompañado de una mujer es interpretada como la prueba definitiva de que ha rehecho su vida sentimental.

A mediados de 2018 comenzó a especularse con la posibilidad de que su amistad con una profesora universitaria llamada Neri Oxma hubiera dado paso meses atrás a algo más, pero su supuesto noviazgo nunca llegó a confirmarse y lo mismo ocurrió con la experta en holística Sat Hari Khalsa o la actriz Alia Shawkat, a quienes también se les atribuyó el título de su supuesta novia.

No puede evitar oír los rumores

Aunque el actor trate de mantenerse al margen de esas habladurías, en ocasiones no puede evitar que lleguen a sus oídos y por esa misma razón puede asegurar que nadie ha acertado hasta ahora con esas predicciones.

«No es que me esfuerce a fondo por evitarlo, pero tampoco lo busco. Ni me acuerdo de con cuántas mujeres me han relacionado en los últimos dos o tres años, y en ninguna de esas ocasiones resultaba ser cierto», afirmó en una nueva entrevista al número The Great Performers del New York Times.

La pregunta acerca de cómo reacciona ante ese tipo de rumores le recordó una anécdota de su juventud. En los inicios de su carrera, cuando mantuvo unos mediáticos romances con actrices como Juliette Lewis o Gwyneth Paltrow -aunque él no mencionó ningún nombre-, se emocionó más de lo que le gusta reconocer cuando apareció en el periódico USA Today, pero tardó tan solo dos días en darse cuenta de lo irrelevante que resultaba su supuesta notoriedad.

«Fui de visita a casa del amigo de un amigo, y en la cocina había una caja de arena para el gato con papeles de periódico. Ahí estaba mi artículo del USA Today, con un excremento de gato encima. Eso lo resume a la perfección».

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images