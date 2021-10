Brad Pitt y Jennifer Aniston están próximos a reunirse de nuevo

Las nominaciones a los Globos de Oro, la entrega de premios que se considera la antesala de los Oscar, ya están aquí y tanto Jennifer Aniston como Brad Pitt han recibido sendos reconocimientos por su trabajo en la serie The Morning Show y la película Once Upon A Time in Hollywood, respectivamente.

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales se volvieron locas ante la perspectiva de ver al antiguo matrimonio bajo un mismo techo ahora que los dos están solteros: el actor se separó en 2016 de la madre de sus seis hijos, Angelina Jolie, a quien siempre se culpó de la ruptura de su matrimonio con la antigua protagonista de Friends, y esta última está soltera -al menos que se sepa- desde que se divorció de Justin Theroux en 2017.

¿Posible reconciliación?

En teoría, Jennifer y Brad mantienen una relación cordial a lo largo de la última década -personalmente, ella siempre aseguró que los años que pasaron juntos fueron maravillosos y él no quiso perderse la fiesta de su 50 cumpleaños- y en los últimos tiempos circularon ciertos rumores que apuntaban a una posible reconciliación que nunca llegó a materializarse. Curiosamente, el año pasado Jennifer y Angelina coincidieron en ese mismo evento, aunque lograron evitarse a lo largo de la velada.

Sin duda, el próximo 5 de enero será una noche de reencuentros, ya que lo más probable es que Gwyneth Paltrow también asista para apoyar la serie The Politician que co-produce su marido Brad Falchuk y en la que participa, y como todo Hollywood recuerda, la oscarizada intérprete mantuvo un mediático romance con Brad a finales de la década de los 90.

