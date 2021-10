Bradley Cooper hace una rara referencia a su vida doméstica con Irina Shayk

Por norma general Irina Shayk y Bradley Cooper son una de las parejas más privadas de la industria y, pese a que en las últimas semanas han realizado varias apariciones juntos en las distintas entregas de premios a las que el actor acudía nominado por su trabajo en A Star is Born, su política de silencio en todo lo que respecta a su intimidad se había mantenido en vigor. Por esa misma razón, cualquier comentario -por pequeño que sea- acerca de su día a día genera una intensa curiosidad.

Este domingo, ambos asistieron a la ceremonia de los premios BAFTA en Londres, en la que el intérprete partía con cinco nominaciones por la película que dirige y protagoniza junto a Lady Gaga. Aunque llegaron por separado -ataviados curiosamente con sendos esmóquines- y no posaron juntos en la alfombra roja, Bradley quiso hacer una mención muy especial a su novia durante su discurso de agradecimiento al hacerse con el galardón a Mejor Música.

Tras enviar un saludo y todo su agradecimiento a su pareja artística, Gaga, que se encontraba al otro lado del Atlántico preparándose para su actuación en la gala de los Grammy, el intérprete se dirigió directamente a su chica para recordarle su paciencia y apoyo a la hora de tolerar sus aspiraciones artísticas: «También necesito darle las gracias a Irina por aguantarme mientras yo intentaba componer música en nuestro sótano a lo largo de un año», aseguró él consiguiendo arrancar una carcajada al público entre el que se encontraba la modelo rusa aplaudiendo emocionada.

Al margen de ese breve reconocimiento, poco o nada se conoce de la vida en común de las dos estrellas junto a su hija de 22 meses Lea De Seine. Como ella misma lo explicaba en una de sus últimas entrevistas, sus respectivas carreras les obligan a exponerse ya lo suficiente ante el mundo como para que deseen compartir voluntariamente más información sobre su historia de amor o sus planes de futuro.

«Tengo un montón de amigos que comparten una inmensa parte de su vida en Instagram o en las redes, de forma muy pública. Yo lo admiro y me parece genial, pero creo que se trata de una elección muy personal. Como mi trabajo me obliga a estar ‘ahí fuera’, he decidido que mi vida personal sea muy tranquila. Por eso se llama así, porque se trata de algo solo para ti y tu familia, y me alegro de que así sea», aseguraba la modelo a la edición británica de la revista Glamour.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images