Britney Spears ingresa a clínica psiquiátrica

Este miércoles se ha dado a conocer que Britney Spears ingresó a un centro de salud metal debido a que se encuentra preocupada por su padre, Jamie Spears, quien está delicado de salud.

De acuerdo con TMZ, fuentes cercanas a la Princesa del Pop señalan que la cantante se ha sentido muy angustiada por su papá, quien recientemente fue sometido a dos cirugías, una de intestino y otra del colon, per ha sufrido complicaciones y su estado de salud no muestra un progreso favorable.

Debido a esta preocupación, Britney fue admitida en una institución de salud mental, pero se asegura que fue ella misma quien se registró en el centro desde hace una semana y permanecerá ahí por 30 días.

Recordemos que el pasado mes de enero, Spears canceló su residencia en Las Vegas e informó a sus fans que se dedicaría a cuidar de su padre, quien fue clave en la recuperación que tuvo la artista en su peor crisis, vivida en 2007.

«Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque es tan difícil de decir para mí. No voy a realizar mi nuevo espectáculo ‘Domination’. He estado esperando con interés este espectáculo y verlos a todos este año, así que hacer esto me rompe el corazón. Sin embargo, es importante siempre poner a tu familia primero… y esa es la decisión que tuve que hacer», señaló Britney en un comunicado publicado en las redes sociales.

«Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi murió. Todos estamos muy agradecidos de que haya salido vivo de esto, pero todavía tiene un largo camino por delante Tuve que tomar la difícil decisión de poner todo mi enfoque y energía en mi familia en este momento.

Espero que todos puedan entender. En britneyspears.com se puede obtener más información sobre las restituciones por las entradas. Agradezco sus oraciones y apoyo a mi familia durante este tiempo. Gracias, y los quiero a todos… siempre», agregó la estrella.

Dicha gira tenía contemplada 31 shows, los cuales empezarían el 13 de febrero, que no quedó claro si serían pospuestos para fechas posteriores.

Por otro lado, TMZ también recalcó que Britney ha estado en estricto cuidado de su familia por causa de problemas de bipolaridad, diagnosticada en 2008.

Esperamos la pronta recuperación tanto de Britney como de Jamie Spears.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images