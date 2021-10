Britney Spears pide a sus seguidores que sean menos crueles con ella

Tardó varios meses, pero finalmente Britney Spears comenzó a acusar las críticas y burlas que reciben cada una de sus publicaciones en Instagram por su calidad amateur y el aspecto algo desaliñado -con el pelo revuelto, por ejemplo, y un maquillaje poco cuidado- que la cantante luce en muchas ocasiones frente a la cámara.

Este fin de semana, la Princesa del Pop echó mano una vez más de esa plataforma, donde ya compartió improvisados desfiles de moda o videos mostrando el interior de su vestidor, para presumir del impresionante árbol de Navidad decorado en tonos blancos y dorados que instaló en su salón.

Pese a la actitud despreocupada y con un punto ingenuo que proyecta en su perfil, Britney parece ser muy consciente de los rumores que han circulando en los últimos meses, que apuntan a que estaría sufriendo una nueva crisis nerviosa como la de 2007 -cuando se rapó la cabeza- que se estaría documentando en tiempo real en Instagram sin que nadie hiciera nada para ayudarla, y ahora ella quiso pedir a todos sus seguidores que se muestren algo más compasivos en la esfera virtual.

«¡Felices fiestas, amigos! Me encanta compartir estos momentos con todos ustedes… pero resulta muy duro no perder la ilusión de seguir haciéndolo porque la gente me dice las peores cosas que se puedan imaginar. Si no les gusta alguna de mis publicaciones… guárdense su opinión para ustedes mismos y dejen de seguir a esa persona en concreto. No hay ningún motivo que justifique el hecho de que inviertan tanto tiempo escribiendo comentarios crueles y acosando a alguien», escribió junto al video que muestra la bonita decoración festiva de su hogar.

https://www.instagram.com/p/B6FLzcRgv5T/