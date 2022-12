Bruce Willis y Demi Moore serán abuelos; la hija mayor está embarazada

La felicidad ha llegado en la casa de los Willis, pues se dio a conocer la noticia de que va a nacer el primer nieto en la familia. Bruce Willis y Demi Moore serán papás, pues la hija mayor, Rumer, está embarazada.

Bruce Willis y Demi Moore van a ser abuelos: va a nacer el primer nieto Willis

Rumer Willis, de 34 años, está esperando a su primer bebé con su novio Derek Richardson. La hija de Bruce Willis compartió la noticia con una serie de fotografías en blanco y negro, y un pronunciado baby bump. Demi Moore compartió con emoción la noticia de su adorada hija: “Entrando en mi era de abuela loca y desquiciada”.



Quién es Rumer, la hija de Bruce Willis y Demi Moore que está embarazada

La hija mayor de Demi y Bruce, Rumer, nació el 16 de agosto de 1988. Podría decirse que es la más activa en el mundo del espectáculo, tal como sus papás: debutó a los 7 años al lado de su mamá en Now and Then, y al año siguiente apareció en Striptease.

Trabajó con su papá en tres ocasiones: The Whole Nine Yards (2000), Hostage (2005) y AirStrike (2018). Y si de papeles destacados se trata, apareció en la afamada película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

Además de su carrera actoral, ha posado para campañas de moda de los diseñadores Mark Badgley y James Mischka. Rumer, con casi un millón de seguidores en Instagram, no se cansa de compartie el amor que le tiene a su familia —como el mensaje que mandó a su papá, "qué privilegio es ser tu hija diariamente, eres el más cool de todos"—.

Según People, la primogénita de Bruce Willi también ha hablado de lo orgullosa que está de su mamá, especialmente después de que Demi Moore publicó su memoria Inside Out. "Lo que más respeto de ella es que jamás se hace la víctima en sus historias", dijo Rumer, "toma responsabilidad y es su perspectiva, su historia, y es la primera en decirlo".