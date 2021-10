Camila Cabello tardó meses en atreverse a llamar ‘cariño’ a Shawn Mendes

Mucho antes de que se convirtieran en una de las parejas de moda de la escena musical, Camila Cabello y Shawn Mendes ya habían colaborado a nivel profesional en el sencillo ‘I Know What You Did Last Summer’ y entablado una amistad que en realidad enmascaraba unos sentimientos románticos que ninguno de los dos se atrevía a confesar.

Eventualmente, los cantantes iniciaron una relación sentimental poco después de que ella rompiera con su anterior novio, pero la transición de amigos a ‘algo más’ no resultó tan sencilla.

«Tardé unos dos meses en ser capaz de llamarle ‘cariño’. No quería referirme a él por su nombre porque estamos saliendo, pero tampoco me sentía cómoda con el apodo ‘cariño’, así que al final acababa diciéndole cosas como: ‘Oye, tú, ¿me puedes pasar esa botella de agua?'», declaró a su paso por el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Se ahorraron la presentación oficial

La parte positiva es que cada uno conocía muy bien a la familia del otro y a sus amigos, por lo que pudieron ahorrarse el trámite de hacer las «presentaciones oficiales».

«Es raro, pero al mismo tiempo también es bonito. Tus allegados ya saben quién es porque se conocen desde hace tiempo, así que en este caso solo hubo que decirles: ‘Ahora también nos besamos y caminamos de la mano'». https://www.instagram.com/p/B5TKEK3JKxs/

Sin embargo, la estrella del pop todavía no se siente cómoda dedicándole muestras de cariño en público a su chico, de ahí que en la pasada gala de los American Music Awards concluyera su comentada actuación frotando su nariz contra la de Shawn en lugar de besarlo.

«En los ensayos sí que nos besamos, porque no es como si no nos hubiéramos besado antes, pero encima del escenario me resultaba extraño porque sabía que la gente estaba esperando ese momento…», comentó en otra entrevista con la presentadora Ellen DeGeneres.

