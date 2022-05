Cannes 2022: recuento de lo que está ocurriendo en el Festival Internacional 75

Resumen de lo que está sucediendo en el 75 Festival Internacional de Cannes 2022: Tom Cruise, Anne Hathway, Eva Longoria y más.

Por: Fabián W. Waintal / @fabianw

El reconocimiento a Tom Cruise con la Palma de Oro

Después de haber inaugurado la semana con una Palma de Oro Honoraria a la carrera de Forest Whitaker, el cielo se tiñó de azul, rojo y blanco, con los colores de la bandera francesa que pintaron 8 aviones sobrevolando el Palais des Festivals, justo cuando Tom Cruise entraba con Jennifer Connelly al gran estreno de 'Top Gun Maverick'.

Foto: Stephanie Cornfield

Como si fueran más fans que estrellas, adentro también lo aplaudieron Elle Fanning y Eva Longoria, cuando por total sorpresa también le entregaron a Tom otra Palm D’Or honoraria. Era solo el principio de toda una semana de glamour para festejar la vuelta a las salas de cine, después de dos años de pandemia.

Foto: Stephanie Cornfield.

El recorrido de Anne Hathaway por la alfombra roja

Por primera vez en Cannes, Anne Hathaway se lució de blanco en la alfombra roja, brillando con el collar de un zafiro Bulgari Mediterranée de 107.15 kilates. Ni ella pudo evitar las lágrimas de emoción, cuando comentó que se había inspirado en su verdadera suegra de religión judía para el personaje que interpreta la película competidora Armageddon Times.

Foto: Getty.

Los pósters del Festival Internacional de Cannes 2022

Las calles del Boulevard de la calle Croisette se llenaron de pósters de cine que anunciaban los mejores estrenos: Elvis, Bullet Train, Top Gun. Letreros colgantes entre la moda très chic de los negocios Giorgio Armani, Dolce & Gabanna, Hermes, Fendi, Salvatore Ferragamo y Valentino.

Foto: Stephanie Cornfield

Claro que es imposible no fijarse en el póster oficial de Cannes que adorna los techos del Palacio del Festival, con la escena final de 'Truman Show', donde Jim Carrey subía las escaleras del ficticio cielo para escaparse del mundo de los reality shows que habían filmado sobre su vida (inspirando, además, en la lluvia de reality shows que después invadieron la TV).

Foto: Stephanie Cornfield

En esta ocasión la programación incluyó una proyección especial en la playa, totalmente gratis, junto a la celebración del 50 aniversario de ‘El Padrino’ y el 40 aniversario de ‘E.T. El Extraterrestre’.

Los extravagantes regalos de Cannes 2022

Hay una habitación secreta en el hotel JW Marriott donde se esconde una exclusiva ‘Gift Suite’. Aquí, famosos como Sharon Stone están recibiendo toda clase de regalos en manos de la francesa Natalie Dubois. Dichos presentes incluyen un safari a Kenia durante una semana para dos personas; algunas joyas valuadas en 4 mil dólares con piedras preciosas; además de bolsas de mano Démarquer; lujosos pañuelos Petrusse de 400 dólares que también aparecen después en la alfombra roja.

Foto: Stephanie Cornfield

Foto: Stephanie Cornfield

Kristen Stewart, Robert Pattison, Tilda Swinton y más famosos en Cannes

Otras de las grandes intimidades del Festival que muy pocos saben: Kristen Stewart está compitiendo con su ex novio, Robert Pattinson. Kristen está estrenando el thriller 'Crimes of the Future' con Viggo Mortensen. Por su parte, y sólo dos días antes, Robert Pattinson pisaba la misma alfombra roja para ver el gran debut de 'The Stars at Noon', con Taron Egerton.

Por otro lado, George Miller trajo a Tilda Swinton como la nueva protagonista de la fantasía romántica 'Three Thousand Years Of Longing'. El incidente a mencionar fue la presencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que una mujer se desnudó en plena alfombra roja para mostrar el cuerpo con los colores de la bandera de Ucrania y la frase: “Paren de Violarnos”.

Homenaje a Viola Davis y a Javier Bardem

Para premiar a las mujeres que imponen un cambio en Hollywood, Salma Hayek y su esposo, Francois Henri Pinault, están detrás de la gran noche de gala 'Kering Women in Motion’, celebrada el domingo 22. Dicha gala celebró el activismo en Hollywood de Viola Davis, como aquella noche cuando al recibir el Emmy reclamó diversidad entre las actrices, al decir:

“Lo único que nos separa a las mujeres de color del resto, son las oportunidades”.

Foto: Stephanie Cornfield

Todavía falta otro homenaje especial para Javier Bardem, el viernes 27 (Penélope Cruz está invitada por separado, como embajadora de Lancome).

Quiénes conforman el jurado del Festival de Cannes 2022

El jurado es tan internacional como el festival. Teniendo nombres famosos como la sueca Noomi Rapace y el venezolano Édgar Ramírez (que algunos dicen que es el nuevo Antonio Banderas).

Los ganadores de la Palma de Oro en Cannes

Habrá que esperar al sábado 28 de mayo, para conocer la lista de los ganadores de la Palma de Oro en Cannes. No obstante, la vuelta a las salas de cine ya es todo un triunfo, 'contagiando' el entusiasmo que se había perdido debido al auge del streaming.