Carmen Villalobos sin gota de maquillaje para demostrar que a partir de los 39 puedes tener piel de porcelana

Carmen Villalobos es la actriz colombiana que se ha ganado el corazón de muchos tanto por su personalidad como por su amplia carrera. Pero a sus 39 años, sigue sorprendiendo con un cutis impecable gracias a los cuidados y rutinas que sigue. Además gracias a ello se puede dar el lujo de mostrarse 100% al natural ante sus más de 20 millones de fans en Instagram Y lo hico nada menos que para mostrarle al público cómo cuida de esa piel de porcelana.

Así de hermosa y natural luce Carmen Villalobos sin maquillaje

La estrella de Sin senos no hay paraíso se ha sumado a compartirse sin gota de maquillaje para mostrar su rutina de belleza a quienes estén interesadas en adquirir una piel así de sana. Además de un par de retoques estéticos, lo que conserva el estado saludable del cutis de Carmen Villalobos radica en un buen equipamiento de skincare.

La colombiana que este año llegará a las cuatro décadas resumió su rutina nocturna en la que destaca: la importancia de desmaquillarse, cómo retirar el rímel de las pestañas con sumo cuidado, cómo usar el limpiador nocturno en movimientos circulares sobre el rostro, usar contorno de ojos, un hidratante en spray y el infalible serum.

Como extra, el serum que usa Carmen Villalobos contiene ácido hialurónico y tiene una textura ligera que absorbe rápidamente, dejando la piel sedosa. Estos productos ayudan a reducir las líneas de expresión y suavizan todo indicio de cansancio en el rostro.

Años atrás dio una entrevista a People y reveló sus reglas de oro de belleza, confesando que nunca se broncea del cuello para arriba y que se desmaquilla cuidadosamente a la hora que sea necesario. “Además tengo la piel muy sensible y cuando viajo me lo llevo todo conmigo porque si no corro el riesgo de que algo me dé reacción alérgica. Para ser honesta, aunque sean tres días viajo con dos maletas, ¡y eso que no tengo hijos!”.