Causa polémica que el papá de Kate del Castillo no la reconoció, "¿quién es?" (VIDEO)

El reconocido actor Eric del Castillo ya tiene 88 años, pero esta estrella de las telenovelas y el teatro aún hace actividades comunes y le gusta salir moderadamente. Pero una de sus recientes apariciones causó polémica porque no reconoció a su hija Kate del Castillo, y el video que captaron ya se ha viralizado.

Este es el polémico video donde Eric del Castillo no reconoce a su hija, Kate del Castillo

Una cuenta en TikTok se dio a la tarea de compartir el video donde Kate sorprendió a sus papás, Trillo y Eric, en un restaurante. Se aprecia a la Reina del Sur llegando con lentes oscuros y el cabello recogido, mientras primero abraza a su mamá, quien exclama con emoción haberla visto.

Mientras tanto, Eric del Castillo se voltea y pregunta ‘¿quién es?’, en referencia a la mujer que llegó a abrazarlos. Y le responden ‘¡es tu hija!’, para después acercársele y también rodearla amorosamente con los brazos.

Seguidores de la actriz y de la familia del Castillo comentaron en el video e hicieron alusión al comportamiento del octagenario actor. “Lloré cuando se enteró quién eras, Kate, nuestros viejitos son lo más hermoso de la vida”, “me encantó su cara cuando preguntó quién es”, “el tiempo que no la veía… su edad y la vista, los cambios físicos de Kate…”, “don Eric me recordó a mi mami, cuando voy a verla y me pregunta quién soy porque ella tiene Alzheimer”.

Lo cierto es que el actor de 88 años sufre una degeneración macular que imperfeccionó su vista, así que más que ser Alzheimer, Eric bien pudo tener complicaciones para ver a Kate. “Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer… no hay operación, nada que hacer, pero nunca me voy a quedar ciego”, reveló el actor a TVyNovelas.