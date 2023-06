Céline Dion no mejora de salud y cancela tour; ¿qué enfermedad tiene?

Son 40 los conciertos que Céline Dion tuvo que cancelar por motivos de salud; fueron reprogramados hasta abril 2024, pero la cantante canadiense está atravesando una de las etapas más complicadas. La estrella del pop "continúa su tratamiento" contra la rara enfermedad neurológica que padece, añadieron en un comunicado.

¿Qué pasó con Céline Dion?

En diciembre 2022, la cantante ya anunció la anulación o el aplazamiento de sus conciertos programados en Europa entre febrero y julio de 2023.

"Me esfuerzo mucho por recuperar mis fuerzas, pero las giras pueden ser muy difíciles (...) Es mejor que anulemos todo ahora, hasta que realmente esté preparada para volver a los escenarios", explicó la artista de 55 años, citada en el comunicado.

El último concierto de Céline Dion se remonta a marzo de 2020 en Newark (Estados Unidos). Tras medio centenar de conciertos en Norteamérica, su gira mundial Courage World Tour se vio interrumpida por la pandemia de covid, y la cantante nunca pudo retomarla por espasmos musculares. Su próximo concierto estaba programado para el 1 de septiembre en París.

¿Qué enfermedad tiene Céline Dion?

Céline Dion padece el síndrome de persona rígida, una enfermedad cuya causa exacta se desconoce pero de origen aparentemente autoinmune. Este síndrome, que afecta a una de cada millón de personas, provoca dolores agudos y dificultad para moverse, impidiendo la actividad física intensa.

"El equipo médico que acompaña a Céline hace un seguimiento de la evolución de la enfermedad y su tratamiento", indicó su entorno. "Se rembolsarán las entradas compradas para las 42 fechas anuladas", añadieron los organizadores de la gira.

Fue precisamente en diciembre 2022 que la intérprete de My Heart Will Go On grabó un video de cinco minutos explicándole a sus fans, “sufro de problemas de salud desde hace mucho tiempo”.

"Recientemente me diagnosticaron un problema neurológico muy raro, conocido en inglés como el 'síndrome de la persona rígida' (stiff-person syndrome)", explicó.

Ese problema implica una rigidez progresiva a nivel muscular. Afecta principalmente las caderas y extremidades, y provoca espasmos en el paciente. El problema impide "utilizar las cuerdas vocales", explica en el video Dion. "No se sabe aún mucho de esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la causa de los espamos musculares que sufro", añade.

Con información de AFP