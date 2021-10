Céline Dion reivindica su físico: ‘Siempre he estado muy delgada’

«¿Pero qué problema tiene la gente con mi cuerpo?», se ha preguntado indignada mientras flexionaba su bícep . «Hago ballet, me estiro muchísimo y me ejercito con regularidad porque ayuda a mi cuerpo, a mi mente y también a mi alma», explicó al programa ‘Entertainment Tonight‘ para negar, justo a continuación, que la infección vírica que la ha obligado a posponer algunos conciertos de su nueva gira revista gravedad alguna.

Por si eso no fuera suficiente, la artista canadiense tuvo que recordar a sus críticos que siempre ha «estado muy delgada», algo que atribuye directamente a su metabolismo , y que esa particularidad solo se va a ver incrementada a medida que pasen los años. «Evidentemente, cuando tenía 12 años mi cara era más redondeada porque se tiene más grasa en la juventud. Pero siempre he estado muy delgada, soy así», expresó.

(Foto: Getty Images)

«Yo me quedo con lo positivo, lo que de verdad me sirve. Lo que me perjudica lo dejo atrás y lo olvido. Tengo que centrarme en lo que me ayuda y me resulta gratificante. En esta vida no se puede contentar a todo el mundo con tus decisiones», comentó en su entrevista.