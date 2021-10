¿Channing Tatum y Jessie J han terminado a su relación?

El actor Channing Tatum y la cantante Jessie J habrían puesto fin a su relación sentimental tras poco más de un año juntos, una ruptura de la que ninguno de sus protagonistas se ha pronunciado públicamente todavía, pero de la que, según el portal de noticias Entertainment Tonight, fuentes de su entorno aseguran que se produjo en términos cordiales y sin circunstancias dramáticas de por medio.

(Foto: Getty Images)

Los mismos informantes señalan que la expareja tratará de mantener intacta su amistad a pesar de que sus respectivos compromisos profesionales, así como las responsabilidades paternales del intérprete -quien tiene una hija de seis años junto a su exmujer Jenna Dewan-, les impiden verse con la frecuencia deseada durante los últimos meses.

A lo largo de los poco más de doce meses que estuvieron juntos, los dos artistas gestionaron el interés público que generó su romance con total discreción, aunque recientemente, Jessie ofrecía un pequeño concierto en Los Ángeles que la llevó, durante unos minutos, a rendir homenaje a su entonces novio por medio de una nueva canción.

(Foto: Getty Images)

«Allá adonde vayas, sé que quiero seguirte. Hagamos una promesa hoy. Quedémonos quietos, vamos a calmarnos para no precipitarnos y dejar de ser lo que somos. Sin presión, solo diversión, no es una carrera y no hay necesidad de correr. Si es para siempre, estemos simplemente enamorados», reza un extracto de la emotiva carta de amor que le dirigió en vivo y en directo.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images