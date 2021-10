Charlie Sheen y Denise Richards, una pareja ejemplar de divorciados

Aunque Charlie Sheen no sea precisamente el nombre que se asocia automáticamente a la idea de una separación consciente -ese término que ha conseguido afianzar en la cultura popular Gwyneth Paltrow-, lo cierto es que el actor ha conseguido mantener una relación cordial con al menos una de sus exmujeres: Denise Richards.

La antigua pareja se enfrentó en los juzgados en 2016 debido al fideicomiso de las dos hijas que tienen en común, Sam y Lola –Denise adoptó a otra en solitario tras su divorcio-, pero eventualmente las aguas volvieron a la calma. En agosto del año pasado, la intérprete accedió incluso a reducir la pensión que recibía del que fuera su marido para costear los gastos de la educación y manutención de sus retoños en deferencia a las dificultades financieras que atravesó Charlie a raíz de su despido de la serie Two and a Half Men.

La buena relación que mantienen quedó reflejada el pasado septiembre cuando Denise decidió invitar a Charlie a su enlace con su ahora marido Aaron Phypers. Finalmente, el actor no pudo acudir pese a lo mucho que le habría gustado acompañarla en su gran día, según confirmó su ex, pero de cualquier forma ella le hizo saber que sería muy recibido, acudiera solo o acompañado.

«No me importa lo que suceda entre él y yo, siempre lo invitaré a todo los acontecimientos que tengan que ver con las niñas o conmigo», reveló en el reality The Real Housewives of Beverly Hills en el que participa desde esta actual temporada.

«Incluso si hubiera venido con una prostituta, no me hubiera importado. Es que así son las cosas, es lo que hay», concluyó.

