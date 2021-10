Charlize Theron explica por qué viste a su hijo como niña

La actriz Charlize Theron ha decidido romper el silencio y asegura que, al principio, ella también pensaba que Jackson era un niño.

Desde un tiempo había llamado la atención de que Jackson, el hijo de de Charlize Theron, usaba vestidos.

Y a medida que aparecían fotografías del niño con faldas y vestidos, así como con el pelo largo y trenzado, muchos se preguntaban qué pensaba ella que estaba haciendo.

Finalmente, la actriz de 43 años ha decidido hablar al respecto y explicar o confirmar los rumores de por qué lo está criando como una niña.

Recordemos que Charlize lo adoptó cuando él era apenas un bebé y lo presentó al mundo como un niño.

«Sí, yo también pensaba que era un niño. Hasta que me miró cuando tenía tres años y me dijo: ‘¡No soy un niño!’”, explicó al tabloide británico Daily Mail. «Así que aquí estamos. Tengo dos preciosas niñas a las que, como cualquier padre, quiero proteger y quiero que prosperen», aseguró, convirtiéndose, sin lugar a dudas, en su mayor apoyo y siendo muy aplaudida por los usuarios de las redes sociales, que la sitúan, además, como un ejemplo para otros padres en su misma situación.

Y es así que no solo está criando a Jackson como una niña, de hecho, dice, él es tanto una niña como su hermana de tres años, August.

Palabras de una madre

«Nacieron como son y exactamente en el mundo en el que ambos tienen que encontrarse a sí mismos mientras crecen, no soy yo la que decide quiénes quieren ser».

«Mi trabajo como madre es celebrarlo y amarlos, y asegurarme de que tienen todo lo que necesitan para ser lo que quieren ser.

Y haré todo lo que esté en mi mano para que mis hijos tengan ese derecho y estén protegidos dentro de eso», continuó detallando la actriz, que destacó a su madre como ‘la culpable’ de que fuera educada basándose en el diálogo.

«Puedes culpar a mi madre por el hecho de que no sé nada mejor. ¿Sabes? Crecí en un país donde las personas vivían con verdades a medias, mentiras y susurros, y nadie decía nada directamente. Me criaron muy específicamente para no ser así», relató.

«Mi mamá me enseñó que tienes que hablar. Tienes que ser capaz de saber que, cuando termine esta vida, habrás vivido con la que te sientes cómodo, y que nada negativo puede surgir de eso», continuó.

Fuera de las pantallas, Charlize es una mamá de tiempo completo. (Foto: The Grosby Group)

Tragedia familiar de Charlize Theron

En la misma entrevista, Charlize Theron recordó un capítulo oscuro de su adolescencia.

Y es que los primeros años de vida de la actriz fueron bastante complicados al crecer en una granja de las afueras de Johannesburgo junto a un padre alcohólico que golpeaba con frecuencia a su madre, Gerda.

Finalmente, cuando Charlize tenía 15 años, Gerda lo mató a tiros en un acto definido por un juez como autodefensa tras ver que regresaba a casa con rabia y lanzando amenazas de que iba a matarlas a las dos. Y todo sucedió frente a los ojos de la hoy actriz.

No es de extrañar, entonces, que Charlize haya crecido con más en su mente que la conformidad, o que su madre siga siendo su heroína y modelo a seguir.

«Creo que tener una relación muy cercana con al menos uno de los padres es una verdadera bendición», dijo.

“Crecer como una niña, tenía ante mí una gran representación de lo que podrías ser como mujer”, añadió.

“En todo lo que hizo en la vida, mi madre hizo lo que tenía que hacer y no había dos maneras de hacerlo. Cuando se levantó a las seis de la mañana para ordeñar a las vacas, no lloró por eso: simplemente lo hizo”, recordó con orgullo y nostalgia Charlize.

