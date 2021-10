Cher revela los secretos de sus atuendos más icónicos

A lo largo de sus cinco décadas de carrera en el mundo de la música y el cine, Cher ha lucido sobre la alfombra roja algunos de los atuendos más importantes de la historia de la moda reciente. En su última entrevista ha querido echar la vista atrás para analizar cómo han soportado el paso del tiempo 22 de esos diseños y compartir, de paso, algunos secretos desconocidos sobre su elaboración o significado.

(Foto: Getty Images)

La actriz y cantante ha protagonizado alguno de los mejores momentos de la gala de los Óscar gracias a sus elecciones de vestuario, pero una de las más icónicas sigue siendo sin duda el conjunto negro de dos piezas adornado con pedrería y un tocado de plumas extragrande a juego que su amigo Bob Mackie confeccionó para ella en 1986.

(Foto: Getty Images)

«Ese es uno de mis favoritos. Acudí a Bob con una visión muy clara: sabía que quería una cresta mohicana, pero que no fuera realmente de inspiración india. Quería que fuera algo grandioso, incluso un poco demasiado. Y también incluimos un manto precioso de cachemir. Me encantan todas y cada una de las piezas», declaró durante la conversación que mantuvo con Vogue.

(Foto: Getty Images)

«La idea surgió básicamente porque sabía que la Academia de Cine no me veía con buenos ojos: no le gustaba mi manera de vestir y que saliera con chicos más jóvenes que yo. Les parecía que no era una actriz seria. Esa fue mi manera de decirles: ‘¿Ven cómo sí sé vestirme como una artista seria cuando quiero?'», explicó.

(Foto: Getty Images)

Finalmente se lleva la estatuilla

Cuando finalmente ganó una estatuilla dorada un año más tarde, lo hizo enfundada en otra creación de Mackie que acabó dándole varios quebraderos de cabeza: los zapatos resultaban tan incómodos que tuvo que acabar quitándoselos y además perdió uno de los pendientes mientras subía las escaleras del escenario para recoger su premio.

«Creo que si te fijas bien, se puede ver cómo exclamo ‘mi**da'», confesó.

(Foto: Getty Images)

Además, Cher también ha querido recordar que, antes de que Jennifer Lopez y Kim Kardashian popularizaran los ‘vestidos desnudos’, ella ya se había puesto uno adornado con plumas para asistir a una gala del Met.

(Foto: Getty Images)

«Cuando te lo ponías, Bob lo rociaba con un spray para que se te pegara al cuerpo por completo y así parecía que llevabas la piel recubierta de piedras preciosas», explicó acerca del truco para conseguir que todo se mantuviera en su lugar.