Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger ‘debutan’ como pareja en la alfombra roja

Ha pasado ya casi un año desde que se hiciera pública la relación sentimental del actor Chris Pratt y la escritora Katherine Schwarzenegger -hija del afamado exgobernador de California-.

De hecho, ambos se preparan en estos momentos para pasar por el altar y poner así el broche de oro a su bonita historia de amor.

Pero hasta este lunes, la pareja no había llegado a presentarse como tal ante las cámaras y todos aquellos curiosos que suelen agolparse en las vallas de una alfombra roja ligada a un evento de renombre.

(Foto: Getty Images)

¿Cuándo?

La ocasión escogida para presumir abiertamente de su sólido vínculo amoroso fue nada menos que la presentación mundial de la última entrega de la saga de Marvel, Avengers: Endgame, la cual tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Los Ángeles ayer por la noche.

El intérprete estadounidense, quien no dudó en ofrecer unas breves declaraciones a los reporteros allí congregados, aprovechó la circunstancia para congratularse de todas las «bendiciones» que ha venido recibiendo tanto en lo personal como en lo profesional.

«Creo que todos nos sentimos bendecidos por todo lo que ha ocurrido últimamente. Es genial estar aquí para la première de Avengers: Endgame y además en medio de un momento tan bueno de la vida.

Me siento muy afortunado y atesoro todo lo positivo que nos está ocurriendo», aseguró el artista justo antes de ser preguntado por los progresos realizados hasta el momento en materia de preparativos nupciales.

«La verdad es que estoy un poco hasta el cuello (de tareas) y eso es bastante profundo… Estoy en ello, las cosas van bien y estamos viviendo un gran momento», bromeó al tiempo que dejaba entrever cierta incomodidad al tener que dar explicaciones sobre sus proyectos de futuro junto a Katherine.

Graciosa anécdota

Mucho más relajado se mostró el intérprete al revelar sin reparo alguno que su personaje de ‘Star-Lord’ en Guardians of the Galaxy no es ni mucho menos el superhéroe favorito de su hijo Jack (5), fruto de su extinto matrimonio con la también actriz Anna Faris, quien siempre ha sentido devoción por las aventuras de Spiderman y, ahora que este ha entrado a formar parte de la escuadra de justicieros de Marvel, todavía más.

«Hasta ahora creo que era el cuarto ‘vengador’ favorito de Jack. Pero ahora que hay más ‘vengadores’, me parece que he caído hasta el noveno lugar. Le encanta Spiderman, siempre ha sido un fan acérrimo de Spiderman, aunque también le gustan Pantera Negra y Capitán América«, explicó en la misma conversación.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images