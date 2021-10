Chrissy Teigen revela el ‘secreto’ de los famosos para eludir a los paparazzi al viajar

Por norma general, las celebridades prefieren no hacer alarde de los privilegios de los que disfrutan gracias a su fama, su riqueza o por ambas razones, pero la modelo Chrissy Teigen siempre se ha caracterizado por hablar de su vida con total naturalidad sin importarle qué puedan opinar al respecto otras personas.

Esta semana, por ejemplo, uno de sus seguidores de Twitter le preguntó cómo evita a los paparazzi durante sus viajes en avión y si existe alguna razón por la que rara vez se le ve a ella o a su famoso marido John Legend ‘alternando’ con el resto de mortales en las terminales mientras documentan sus maletas y pasan los controles de seguridad.

Su respuesta no se hizo esperar y reveló, además, el ‘secreto’ de los famosos para no verse obligados a hacer cola: «Hay otra terminal a una milla más o menos del aeropuerto principal y puedes pagar una cuota para hacerte miembro. Hacen los mismos controles, pero en privado, y te llevan en coche hasta el avión», declaró, añadiendo un «ya lo sé, ya lo sé» en referencia a las críticas que sabía que no tardarían en lloverle por esa extravagancia.

Lo más probable es que Chrissy se esté refiriendo en concreto a la terminal del aeropuerto internacional de Los Ángeles conocida como The Private Suite -o la suite privada- que abrió sus puertas en 2017 y a la que solo pueden acceder las personas autorizadas que estén dispuestas a desembolsar 4,500 dólares al año. A cambio, pueden esperar la salida de sus vuelos en habitaciones privadas equipadas con una cama de matrimonio, un baño privado y su propio servicio de catering.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images.