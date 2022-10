Cindy Crawford: retinol en las noches y todo lo que hace para mantenerse bella a los 56

“Veo mis fotos y hasta quiero verme como Cindy Crawford”, bromea la modelo de 56 años que sabe que lucir hermosa es un trabajo de tiempo completo.

“Siempre recuerda que la gente que ves en las revistas pasó por horas de proceso”, si tienes eso claro, estos son sus tips para verte genial en la vida real.

“Al ser modelo desde hace 30 años la presión sobre mi aspecto es dura y las expectativas pueden ser abrumadoras, pero la única solución es vivir en el presente, seguir evolucionando y sentir agradecimiento por todo lo que sí tengo: un matrimonio feliz, una relación con mis hijos que me llena de orgullo y un trabajo que continúa inspirándome”.

Eso son los sentimientos que se esconden detrás de uno de los rostros más famosos del mundo.

Empieza su día con un licuado de vitaminas. Su receta preferida es leche de almendras, medio plátano, espinacas, un poco de menta y proteína en polvo.

Se cepilla el cuerpo en seco para eliminar las células muertas y atenuar celulitis. Tiene un cepillo de cerdas suaves, aplica poca presión y no lo hace más de una vez por semana.

Otro modo de limpiar su cuerpo es con guantes y cremas exfoliantes. “Soy fan de la exfoliación y la hago de distintas maneras”.

“Estar en un sauna hace maravillas, 30 minutos ahí adentro con un buen libro me dejan como una mujer nueva”.

“Me gustan las tendencias como el yoga, pero los movimientos clásicos me funcionan mejor, como sentadillas, pesas, lagartijas y escaleras”. Los hace al menos tres veces por semana.

Pienso que no importa qué hagas, siempre te verás de tu edad. No me veo de 30, sino de 50, pero como bien y me ejercito para lucir bien a mi edad, cualquiera que sea ese número —Cindy Crawford.