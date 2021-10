Claudia Álvarez: en la cumbre

La famosa empresaria y actriz originaria de la Ciudad de México, cuyo jovial y reconocido rostro ha formado parte de más de una decena de telenovelas, películas y obras de teatro desde 2003, ha permanecido activa en toda clase de intereses, desde su colaboración en desfiles de moda de la mano de LC Designs Collection hasta su incursión en la música.

Además, la bella protagonista de la cinta Tod@s caen tiene una faceta poco conocida: la de ecologista en el grupo ambiental Ectagono, con el que ayuda a reforestar y cuidar del planeta. Ahora espera su primer bebé, una niña, junto con su pareja desde hace ocho años y su esposo desde cinco, Billy Rovzar, y compartió con Vanidades su alegría.

Eres una mujer cálida con tus amigos y seguidores, ¿de dónde viene esa forma de ser?

Es algo que es mitad espontáneo y mitad aprendido, porque crecí con ello. Mi familia es muy carismática, siempre me muero de risa cuando estoy con mis hermanos. Y de mis papás les puedo decir que son los señores más lindos del mundo, se dan a querer con facilidad.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser actriz?

Esta profesión es todo menos aburrida o monótona. Cada personaje requiere un conocimiento profundo por parte del intérprete, y eso incluye entender las motivaciones psicológicas que lo orillan a tomar sus decisiones. Lo mejor de esta carrera es que por un tiempo te permite vivir otra realidad y, además, te da la posibilidad de que tu papel sea recordado; el lado negativo es estar en el escrutinio público y recibir críticas sin fundamentos de personas que solo buscan herir y gozan al verte fracasar. Esto ocurre en casi todas las áreas, pero en el medio masivo de la farándula se nota más.

¿Has sido víctima de alguna crítica fuerte?

Sí, al principio. Una vez me invitaron a una sesión fotográfica para una revista donde todo fue muy desafortunado. Retocaron mi cuerpo de tal forma que me dejaron irreconocible, y en el texto de la entrevista cambiaron mis respuestas. Me quedé impactada porque nada de lo que estaba ahí coincidía con lo que había dicho o hecho. Acto seguido, la gente lanzó toda clase de comentarios muy duros que me lastimaron mucho.

¿Cómo eliges lo que posteas en tus redes sociales?

Personalmente subo y comparto fotos y videos con mis seguidores, de esa manera no hay errores (risas), o si los hay son míos. Pero por mucho que intentes controlar tus redes, no puedes evitar que la gente comente para bien o para mal; lo único que puedes hacer, en casos extremos, es bloquear a aquellas personas que te hacen daño o buscan ofender.

