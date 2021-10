Claudia Martin regresa a sus raíces a través de la moda

Originaria de Oaxaca, desde muy joven tenía la inquietud de conectar con el arte, por ello decidió probar distintas ramas para tener una preparación completa al cumplir sus sueños.

La moda y Claudia Martin siempre han ido de la mano. Luego de terminar sus estudios en su ciudad natal, viajó a Oxford (Reino Unido) para perfeccionar el idioma inglés, eso la motivó a quedarse en Europa y cursar la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid en España.

Finalmente pudo descubrir ahí el mundo que rodea la actuación y la conexión con sus personajes a través de la moda. Hizo sus prácticas profesionales en una serie de época en el área de vestuario y también trabajó en Televisión Española en el área de Medios Interactivos.

Tiempo después, a sus 24 años, aterrizó en su país, México, puso su toque y experiencia de vestuario con productores como Los Galindo.

Y así fue creciendo, hoy nos hace un viaje a su ciudad natal para mostrarnos el talento raizal de diseñadores como Pompi García, quien esta vez la acompañó a volver a Oaxaca a purificarse y comenzar una nueva etapa.

Entrevistamos a la actriz de Televisa de la telenovela 'Fuego Ardiente' y a quien veremos próximamente en 'Los ricos también lloran', y esto fue lo que nos respondió:

¿Qué significa ser una mujer oaxaqueña?

Es un orgullo enorme haber nacido en la ciudad de Oaxaca. El haber crecido hasta mis 18 años ahí, rodeada de tanta cultura, de tanta arte. Todos los fines de semana íbamos a museos, o si no íbamos de visita a algún pueblo cercano. Hay muchísima variedad. Al ser oaxaqueña tengo la misión,aunque yo no viva ahí, de seguir compartiendo al mundo todo lo bonito que tiene mi estado. Esto lo hago con el mayor orgullo y respeto.

¿Qué es lo que más te gusta de tu estado?

Esa pluralidad cultural que tiene. Es un estado con un territorio muy extenso, además de eso tiene 570 municipios y está dividido por 8 regiones culturales étnicas lingüísticas, entonces esto hace que haya muchísima diversidad.

Aquí las regiones también se basan en función del clima. Hay unas regiones muy montañosas, muy frías, con mucho bosque pero también están las playas y los valles centrales que es donde está la ciudad de Oaxaca, donde el clima es más templado. Me encanta que cada región, inclusive cada ciudad, cada pueblo, tenga su propia tradición.

Es impresionante. Yo tuve la oportunidad de pertenecer al grupo folclórico de mi escuela desde primaria, secundaría y preparatoria, entonces gracias a ello tuve este acercamiento con cada danza folclórica de determinados pueblos, zonas. Eso hizo que valore y respete mucho esas tradiciones que vienen de nuestros antepasados.

Creo que eso es lo que más amo, la pluralidad cultural que tiene y con mucho orgullo y con mucho respeto siempre voy a intentar que lo conozcan, valoren y aprecien tanto como yo. Ahora sí, como quien dice de Oaxaca para el mundo.

¿Cuál es tu platillo favorito?

Uff, mi platillo favorito yo creo que son dos. El primero sin lugar a dudas son unas “tetelas”: unos triángulos de tortilla que adentro le pueden meter frijoles, queso, chicharrón, crema. Mi favorita es la de chicharrón con crema, cada vez que voy a Oaxaca no puedo quedarme sin comerlas. Y también el mole negro con pollo y una tortillita al lado, uff. Son mis platillos favoritos de Oaxaca.

¿Qué es lo que más te gusta de tu personalidad?

Soy muy perseverante y, con el tiempo, he aprendido a impulsarme. A que las adversidades o algo que yo pueda ver como negativo, al contrario, es algo que me impulsa y me da 30 veces más fuerzas para seguir adelante y seguir construyendo mi vida. Mejorar como ser humano y construir mis sueños.

¿Cómo cerrarás el año y en dónde?

Todavía no sé cómo voy a cerrar este 2021. Lo que sí sé es que tenemos que estar muy muy agradecidos, que a pesar de esta pandemia vivamos el presente, el estar aquí. Agradecer que tengo salud, que mis seres queridos están bien y el poder estar rodeada de mi familia y de mis amigos.

Si pudieras calificar este 2021, ¿cuál sería tu calificación y por qué?

Ufff, creo que es el año con más evolución, crecimiento y mucho agradecimiento que he vivido.

¿Qué aprendiste de ti este año?

Ser resiliente. Esa palabra, aunque esté muy de moda, sin lugar a dudas este año es cuando más la he llevado a cabo. También he aprendido y me he reconocido como una mujer muy fuerte que tiene claro quién es y lo determinada que puede llegar a ser.

Sobre todo con la convicción de que soy una persona que intenta ser lo más congruente posible con lo que pienso, con lo que siento, lo que digo y lo que hago.

Esa balanza entre todo eso creo que es una meta, un objetivo que puedo tener como mujer, como ser humano y este 2021 por lo menos lo he intentado y me he puesto esa misión de acercarme a esa congruencia, a ese equilibrio.

También he aprendido a pedir ayuda a la gente que me quiere, a valorarme más por quien soy, a poner límites sanos. Quizás en el ámbito laboral he aprendido a disfrutar más mi trabajo. Soy una persona muy perfeccionista, y bueno creo que en la actuación, en una escena la perfección no existe, puedes hacerla 20 veces y cada vez va a ser muy diferente, intervienen muchísimos factores.

No solamente tú como actriz, hay muchísimos factores y hay muchísimas más personas, más talento, más creatividad al lado de ti que va a influir en la forma en que se va a desarrollar una escena. He aprendido muchísimo a soltar, a que mi creatividad pueda estar a flor de piel y potenciar al máximo.

¿Qué esperas para el 2022?

Salud para mi familia, mis amigos, mis seres queridos. Mucho trabajo y seguir dedicándome a lo que amo, mi pasión que es ser actriz.

