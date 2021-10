“Colin Jost es el amor de mi vida”.- Scarlett Johansson

La actriz Scarlett Johansson y el humorista Colin Jost mantienen una de las relaciones sentimentales más discretas y sólidas del mundo del entretenimiento, hasta el punto de que el pasado mes de mayo ambos se limitaron a confirmar con un escueto comunicado, sin dar demasiados detalles al respecto, los rumores que apuntaban ya a su compromiso matrimonial.

Sin embargo, aprovechando la llegada de la Navidad y su condición de presentadora invitada del programa satírico Saturday Night Live, la estrella de Hollywood quiso hacer una pequeña excepción al hermetismo que ha estado exhibiendo sobre este asunto para declararle su amor eterno al cómico y, de paso, agradecer al espacio televisivo la oportunidad que les dio a ambos de conocerse y, eventualmente, enamorarse hace dos años.

«Es genial volver a presentar SNL, es mi sexta vez. La sexta es mucho más emocionante que la quinta porque ya no te preocupa nada. El show no va bien, ¿pero qué van a hacer al respecto, despedir a mi prometido? Oh no, ¿qué vamos a hacer sin su salario? En cualquier caso, es maravilloso estar de vuelta, solo quiero decir que este sitio es muy especial para mí. He hecho muchos amigos en esta familia y también conocí al amor de mi vida. ¡Feliz Navidad!».