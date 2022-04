Cómo ha cambiado Lucerito Mijares con los años hasta volverse rubia y lacia

Lucero y Manuel Mijares se casaron en 1987 y se convirtieron en padres de José Manuel y Lucerito. Aunque el enlace marital de 19 años terminó, la pareja sigue unida. "Desde el principio si yo no te hubiera admirado a ti, Manuel, no me hubiera casado contigo", afirmó Lucero en entrevista con CARAS. Y confesó que aunque se hayan separado, se siguen admirando mutuamente.

Quién es Lucero Mijares Hogaza, hija de Lucero y Mijares

Lucero Mijares Hogaza, mejor conocida como Lucerito, nació un 2 de febrero de 2005; actualmente tiene 17 años. Es la hija menor del matrimonio de Lucero y Mijares que llegó a su fin.

Aquí puedes leer sobre el hermano de Lucerito, José Manuel Mijares Hogaza: cómo ha cambiado a través de los años el guapo hijo de Lucero y Mijares.

A qué se dedica Lucerito, la hija de Lucero y Mijares

La joven de 17 años recientemente participó con sus papás en el streaming de "Lucero y Mijares, Siempre Amigos", concierto virtual donde dejó entrever su talento vocal y cuánta evolución tiene en este campo.

Los tres interpretaron juntos “This Will Be”, “Vencer Al Amor” y “El Privilegio De Amar”, y en una canción les acompañó José Manuel Mijares en los instrumentos.

La evolución de Lucerito a través de los años, la hija menor de Lucero y Mijares

Así ha cambiado la hija menor de Lucero y Mijares. Si algo ha cautivado de Lucerito es su singular sonrisa y esos chinos de ensueño. ¡Ve cómo lucía de bebé y cuánto ha crecido!

¿A quién crees que tiene mayor parecido Lucerito?

La mayor sorpresa del año la dio Lucerito al mostrarse rubia y lacia, ¿era un adiós a sus chinos? Este no fue un look definitivo, pues la joven adolescente estaba conmemorando el Día Mundial del Teatro e hizo públicas unas fotos usando peluca. ¡Y tuvo muchos otros cambios de look!

Lucerito guarda una relación muy especial con sus papás, Lucero y Mijares.

