Cómo sobrellevar una ruptura, según Shakira

En 2022 se destapó la separación de Shakira: 12 años de amor terminaban. La historia de dos estrellas en el foco mediático, con dos hijos y una ruptura iniciada por Piqué. A pesar de lo civilizada que parece esta separación, la verdad es que allegados a la famosa pareja aseguran que no lo es tanto. De hecho, Shakira fue quien insistió en enviar un comunicado para oficializar el rompimiento, pero hasta para ponerse de acuerdo en su contenido fue difícil la negociación.

Dado que el motivo de la ruptura se relaciona con una infidelidad por parte del jugador del Barcelona, rápidamente el equipo de relaciones públicas que maneja su imagen puso manos a la obra y ellos mismos fueron los que contactaron a los principales medios de comunicación en España. Radio, prensa, televisión... hablaron con absolutamente todos los más importantes, para compartir la versión de su cliente pero, sobre todo, para contrarrestar la mala prensa. En horas su imagen estaba por los suelos.

Como era de esperarse, negaron rotundamente la portada versión de la infidelidad. Sin embargo, en el podcast Mamarazzis, de las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, que laboran en El Periódico, el mismo que avisó de una crisis entre la cantante y el futbolista, declararon: “Shakira descubrió a Piqué con otra y se van a separar. Ha ocurrido. Por eso hay distancia”.

Un hecho es cierto, la cantante no tiene mucho tiempo para lamentos, ya que está inmersa en varios proyectos que la tuvieron muy ocupada, como es su participación en el programa de televisión Dancing with Myself, de la cadena NBC y la gira mundial del disco “Te felicito”, que lideró las listas de popularidad.

"Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso”. Fragmento de la canción 'Te felicito'

Cómo superar una ruptura según Shakira

Shakira tiene una mansión de 11 millones de dólares en Miami, lugar que le encanta y a sus padres igual. Con una ruptura tan grande, con los medios españoles hostigándola un día sí y al otro también, y con tanto trabajo fuera de España, es probable que Shakira inicie una nueva vida, la de madre soltera, en Miami. Mientras esta situación avanza, lo que realmente vemos es la forma en que Shakura ha superado una fuerte ruptura.

1. Muévete.

Nada de tumbarte en un sillón a deprimirte. El 25 de mayo 2022 Shakira viajó a Cannes, un evento que generalmente no tiene en su agenda. Se puso un espectacular vestido negro, el de la venganza, con escote corazón, guantes y unas joyas de infarto. Se veía guapísima. Seguro que ese mood de diva le subió el ánimo.

2.Tu familia siempre es tu apoyo.

Los Mebarak-Ripoll no han dejado sola a la artista ni un minuto. Ella respira cada que tiene a sus padres cerca.

3. Haz catarsis ocupándote, no preocupándote.

Nunca pensó siquiera en parar. Lanzó su nuevo sencillo “Te felicito”, grabó el video y se involucró al 100% en la promoción.

4. La mejor venganza es lucir mejor que nunca.

Aunque los cercanos a Piqué hayan hecho hincapié en la diferencia de edad, la verdad es que por Shakira no pasan los años. Se ve espectacular y somos testigos de que se ha reinventado nuevamente.