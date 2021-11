¿Cómo son los famosos como jefes? Así tratan Angelina Jolie y otras celebridades a sus empleados

¿Cómo son los famosos en plan de jefe? Descubre qué pasa cuando una superestrella es la que firma el cheque y cómo tratan los famosos a sus empleados, muchos de ellos los adoran por ser tan amables y hasta espléndidos.

Cómo tratan los famosos a sus empleados

Jennifer Lawrence

La estrella de The Hunger Games es famosa por su sencillez y su naturalidad delante y detrás de las cámaras. De acuerdo con su equipo de trabajo:

“Jennifer no te da órdenes; ella te pide las cosas como si le estuvieras haciendo un favor. Como persona y como jefa es encantadora…”, dijo un allegado de J.Law.

Bruce Springsteen

Los fanáticos del rock lo han apodado “The Boss” (el jefe), y sí que lo es… y de los mejores. Cuando su asistente Terry Magovern murió en el 2007, Springsteen no se conformó con brindarle su apoyo emocional y económico a la familia.

Además, escribió una conmovedora canción, Terry’s Song, que estrenó el día del cumpleaños de su desaparecido amigo.

Diane Kruger

Diane dice que su ama de llaves es parte de su familia. Y esto no es puro bla-bla-bla. La actriz de la serie de TV The Bridge no solo le compró una casa, sino que además cubrió todos los costos legales y de transportación para que los miembros de la familia de su empleada pudieran emigrar a Estados Unidos. ¿Dónde se llenan las aplicaciones de trabajo…?

Gordon Ramsay

En el concurso de cocina Hell’s Kitchen, el irascible chef británico es un volcán en erupción, siempre gritándoles órdenes a los chefs que compiten por el honor (o la tortura) de trabajar en uno de sus prestigiosos restaurantes. Sin embargo, los ganadores que trabajan para él admiten que Ramsay es todo un caballero.

“Los gritos son un show para las cámaras”, dijo un participante.

Kate Moss

Kate es una gran amiga de Naomi Campbell, la supermodelo que cuando se enoja… todo lo que cae en sus manos se vuelve aerodinámico. Sin embargo, la espigada británica no puede ser más diferente de Naomi.

Cuando su asistente Fiona Young renunció al trabajo porque esperaba un bebé y quería dedicarse a ser mamá de tiempo completo, Kate le organizó un baby shower espectacular, con invitados famosos y muchos regalos y donaciones de las compañías con las que trabaja.

Angelina Jolie

La actriz ha dicho que no tiene muchas amigas. Pero su asistente Holly Goline dice que Angie no solo es una excelente jefa, sino también una buena amiga.

Cuando Holly y Angie quedaron embarazadas al mismo tiempo (la actriz, de los gemelos Knox y Vivienne), las dos posaron para los paparazzi en Cannes vistiendo casi idénticos vestidos de maternidad.

Kate Bosworth

Kate Bosworth y Jacqui Louez, su asistente durante el rodaje de Superman Returns, se hicieron tan buenas amigas, que cuando Kate supo que Jacqui iba a casarse, hizo un espacio en su apretada agenda de trabajo y voló a Australia para ser una de sus damas de honor.

Y eso no es todo: Kate se comportó discretamente, para no robarle cámara a la novia en su gran día.