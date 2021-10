Compras, adrenalina, juego y sexo: a qué son adictas las celebridades más famosas

Por genética, hay quienes son proclives a desarrollar conductas adictivas y el entorno puede ser un factor clave para que florezcan. Debido a que las críticas, la incertidumbre, el acoso y las presiones son cosa de todos los días en Hollywood, esto resulta ser un factor de riesgo. Conoce cuáles son las adicciones de los famosos.

¿Por qué se generan las adicciones en Hollywood?

Y es que muchas estrellas llegaron adonde están porque sus historias han sido duras, aunque eso las ha impulsado, pero también las ha despojado de una estructura emocional sólida.

Otras no cuentan con una buena educación, y sus valores y no están muy bien fundamentados. No faltan quienes buscan llenar vacíos o satisfacer un enorme narcisismo con bienes materiales y el reconocimiento de los demás.

Lo cierto es que lidiar con la fama no es fácil y, en ocasiones, lleva a rutas de escape que conducen a sus víctimas a un infierno. Hay quienes logran salir, y a otros los perdemos para siempre.

Adicciones de los famosos

No es raro que los artistas sean presa fácil de las adicciones. Buscan relajarse, olvidar o evadirse y, cuando encuentran eso que les permite hacerlo, del gusto pasan al hábito, y de ahí a la obsesión para vivir en un estado de constante satisfacción.

Pero así como hay quienes lo hacen con drogas y alcohol, otros optan por versiones light; al final, se refugian en la compulsión para lidiar con sus inquietudes.

Adicción a las compras

Ahí están Victoria Beckham, Sarah Jessica Parker o Megan Fox, ¡tres superadictas a las compras!

Victoria Beckham

La esposa de David afirma que no puede pasar una semana sin comprar un bolso.

Megan Fox

La estrella de Trasformers tiene picos obsesivos que la hacen adquirir zapatos a diario.

Sarah Jessica Parker

Otro tanto ocurre con la estrella de Sex and the City, quien no tiene fuerza para resistirse a un par de Manolo, Jimmy Choo o Louboutin.

Las tres ven escurrirse los ceros en sus estados de cuenta a cambio de productos que pasarán la mayor parte del tiempo guardados, pues con la cantidad que tienen, ¿cuántas veces los podrán lucir?

Adicción al sexo

En el rubro de ‘otras adicciones’ existe una enorme variedad, aunque en todos los casos la característica es la falta de control.

Michael Douglas

La debilidad al sexo, por ejemplo, casi le costó el matrimonio a Michael Douglas, quien afirmó, le provocó un cáncer de garganta por fortuna ya superado. Sin embargo, nos preguntamos qué tanto habrá influido esto en los quiebres emocionales que sufrió su compañera, Catherine Zeta-Jones.

Del mismo capricho, se han declarado culpables David Duchovny, Lindsay Lohan y Kanye West.

Adicción a la adrenalina

Angelina Jolie

Tenemos a Angelina Jolie, quien con naturalidad ha hablado de la irresistible atracción que sufre por todo aquello que le haga sentir mariposas en el estómago y le ponga el corazón a mil.

“Las cicatrices que tengo por las estupideces que he hecho, me deberían haber hecho más precavida. Pero no puedo escapar de esta fascinación”, dijo en una entrevista.

Gal Gadot

Y la guapa Wonder Woman, Gal Gadot, gracias a su tremenda afición por correr en moto a gran velocidad, es otra integrante del club.

Adictos al fitness

Y qué tal los aferrados al gym. ¡Cada vez son más los vigoréxicos! (término para designar a quienes no pueden estar sin trabajar su cuerpo para lucirlo musculoso y en forma).

Por aquí pasan Madonna, de nuevo Sarah Jessica, Pink, Matthew McConaughey y Dwayne Johnson; llueva o truene, ninguno puede dejar el ejercicio por un día.

Adictos al juego

Otra especie de adictos son los ludópatas, quienes viven en el constante ciclo de ‘la última tirada’ sin poder salir de ahí. Igual que tienen golpes de suerte, pierden en un instante cantidades bestiales de dinero.

Ben Affleck

Un caso emblemático es el de Ben Affleck, quien en una noche se ha llegado a jugar fortunas en blackjack y ha sido vetado de un par de casinos en Las Vegas, tras descubrir que es un experto en contar las cartas para ganar.

En esta modalidad también están los gamers. En la lista tenemos a Jessica Alba, Anna Kendrick, Mila Kunis, Cameron Diaz, Rosario Dawson, Jodie Foster, Kim Kardashian y sí, otra vez, Megan Fox.

Pero mientras unas se decantan por la acción y el combate, otras se enganchan a destrezas más inocentes que, no obstante, en exceso también resultan dañinas. ¿Ejemplo? Una vez Christina Applegate pasó tanto tiempo frente al Guitar Hero, que sufrió dolor de cabeza durante dos semanas enteras.

¿Y qué hay de ellos? Zac Efron, Steven Spielberg, Daniel Craig y Vin Diesel tan sólo no pueden soltar los controles.

Al igual que el ex Friend, Matthew Perry, quien de tanto videojuego desarrolló síndrome del túnel carpiano, una dolorosa afectación en los músculos de la mano.

Por su parte, Henry Cavill casi pierde su protagónico en Superman, por no interrumpir su sesión de World of WarCraft, no respondió la llamada del productor de la cinta.