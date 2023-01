Cuando Brooke Shields confesó que odiaba al papá de Michael Jackson: "era el diablo"

Brooke Shields y Michael Jackson tuvieron una de las relaciones más comentadas de la época —y no necesariamente porque fuera un tórrido romance. La actriz y el cantante se conocieron cuando ella tenía 13 años, e instantáneamente forjaron una amistad: “éramos fans uno del otro, y conectamos al instante. Reíamos muy fuerte. Yo no estaba buscando una carrera musical o conseguir algo de él, solamente empezamos a salir casualmente”, dijo Shields en entrevista años atrás.

“Creo que como crecimos en la misma escena y empezamos a una edad tan joven, y construimos mecanismos de defensa, nos dimos cuenta de que teníamos que protegernos mutuamente”, dijo Brooke Shields sobre conocer a Michael Jackson.

Y aunque la relación con el rey del pop era impecable, Brooke Shields nunca se llevó bien con el papá del artista, Joe Jackson.

¿Qué pasó entre Michael Jackson y Brooke Shields?

La estrella de Blue Lagoon tuvo una entrevista con Oprah Winfrey en 1993 en la que le preguntaron, “¿Michael Jackson se siente más como un hermano que un novio”. Y la joven actriz respondió lo siguiente.

Es difícil de explicar, porque siento que es amor a un nivel distinto. Me siento más conectada a él que con el resto de novios que he tenido. Me dio el anillo más increíble que jamás había visto, y claro que la gente lo desproporcionó, diciendo que estábamos comprometidos. Pero era un anillo de la amistad.

Efectivamente, Michael Jackson le dio un anillo a Brooke Shields y le propuso matrimonio en repetidas ocasiones. Así dijo Shields a Rolling Stone, “yo le decía, ‘me tendrás por el resto de tu vida, no tienes que casarte conmigo’”.

Brooke Shields no se llevaba bien con el papá de Michael Jackson

Brooke confesó en entrevista con Jim and Sam show que se enfrentó a Joe Jackson en el funeral de Michael, el cual se llevó a cabo el 3 de septiembre del 2009. Además, la actriz de No Score Yet dio un nostálgico discurso en el servicio funerario; contó varias aventuras que tuvo con el cantante, como asistir a la boda de Elizabeth Taylor.

“Nunca me agradó el papá, y yo nunca le agradé a él. No es un ser humano, es el diablo”, dijo Brooke Shields sobre Joe Jackson.

Brooke relató que ahora lo ve en retrospectiva, y piensa en ‘arrepentimientos’ por haber dicho lo que dijo en su momento, “su mamá era adorable, pero él [Joe] era innecesariamente maleducado”. El día del funeral, Shields dijo que tomó varios drinks y después se acercó al papá de Michael Jackson: “no sé qué se apoderó de mi, pero le dije 'sabes qué, nunca te agradé, nunca aparentaste que te agradaba, a mí nunca me agradaste, siempre has sido malo. ¿Y sabes qué quiero darte? Las gracias por tu hijo. Porque tu hijo cambió al mundo y fue mi amigo”.

La actriz de actualmente 57 años recordó que Jackson quería rebatirle la discusión, “era asqueroso, estaba rodeado de mujeres más jóvenes”, añadió, y esto dijo cuando le preguntaron si Michael Jackson llegó a odiarlo. “No creo que puedas odiar profundamente a un familiar. Creo que estaba tan lastimado por él, que no podía creer lo malévolo que fue”.