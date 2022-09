Cuando Raúl Velasco le dijo a Isabel Lascurain, "si no bajas de peso, no vuelves a salir en televisión"

Raúl Velasco y su programa ‘Siempre en domingo’ reunía a todas las familias mexicanas un día a la semana —y todos los famosos de México sabían que para lograr una carrera exitosa, debían pasar por ahí. Aunque el presentador murió en 2006 hoy día se sigue hablando de él, y las últimas en dar su testimonio fueron Pandora.

Pandora habla sobre Raúl Velasco y “su soberbia”

Las integrantes de Pandora mencionaron a Velasco en entrevista con Yordi Rosado y sacaron declaraciones poco amigables de quien fuera conductor por 28 años.

“Raúl Velasco me exigió mucho, y mira que lo acabé queriendo, pero fue bien duro conmigo”, reveló Isabel Lascurain, quien dijo que Velasco “era tan importante que no tenía filtro para decirte las cosas". Continuó: “Un día en un avión me vio y me dijo ‘si no bajas de peso no vuelves a salir en televisión’. Fue muy exigente conmigo, pero al final del tiempo, honor a quien honor merece”.

Entonces se supo que Mayte Lascurain, hermana de Isabel, le mandó una carta a Raúl Velasco para ponerlo en su lugar.

“Señor Velasco, antes que todo agradecerle todo el apoyo porque somos quienes somos gracias a su programa de televisión, pero usted ha sido un hombre muy fuerte, a mi hermana la ha tratado con mucha dificultad, ha sido muy soberbio con los artistas, ha sido poco tolerante. Yo puedo entender que puede guiarnos…'

“Hay un artista que no quiero decir su nombre, chaparrito y morenito, al que le dijo ‘estás muy feo y aquí no entras”, dijo Mayte con Yordi, ”Todo esto se lo dije: ’yo le agradezco pero usted fue una gente muy difícil, muy soberbio, muy poco empático. No nos quedaba de otra más que hacerle caso'".

Cuando terminó ‘Siempre en domingo’ en 1998, Raúl Velasco padeció problemas de salud. Eso sí, le respondió la carta a Mayte Lascurain de esta manera: "Mayte, cómo agradecerte todo esto que me estás diciendo, porque sí, nunca había entendido el por qué me está pasando lo que me está sucediendo [el cáncer], hoy me estás dando una razón".

A partir de esto, Mayte dijo que ella y Raúl se volvieron cercanos, al grado en que el conductor le llamó para darles el pésame cuando murió su papá.