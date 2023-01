Cuando Shakira llegó con vestido de la venganza estilo Lady Di: "una mujer puede estar sentida o callada, pero jamás DERROTADA"

El vestido de la venganza —revenge dress— de la princesa Diana se volvió en un manifiesto de la cultura pop royal. Y no solo porque representó una propuesta fashionista de alto calibre, sino porque se volvió el mejor objeto para despedirte de tu ex. Shakira usando un black dress cuando terminó su relación con Piqué por infidelidad nos da las mismas vibras que el little black dress que Lady Di llevó a una fiesta el mismo día en que Carlos admitía haber sido infiel en el matrimonio.

El vestido de la venganza de Shakira

Pronto se cumplirá un año de la separación que sorprendió a todos: Shakira y Piqué terminaron su relación de 12 años. Tras más de una década como pareja y dos hijos —Sasha y Milan— el público nunca imaginaría que tal suceso llegaría. Pero cuando se supo que Piqué había sido infiel a la colombiana con la española Clara Chía, el debate arrancó sin freno.

Fue también en 2022 que invitaron a Shakira por primera vez al Festival de Cannes, y su asistencia avaló un mensaje escondido para su ex. La intérprete llevó un vestido negro de Mônet, con escote en corazón, strapless y gran apertura en la pierna —características muy similares al vestido de la venganza de la princesa Diana.

Diana asistió a una fiesta de Vanity Fair en 1992 con un vestido de cóctel negro asimétrico realizado en crepé de seda en el que destacaba el corpiño fruncido y el escote bardot. Remató el conjunto con medias transparentes color negro y una gargantilla de siete hileras de perlas. Shakira no llevó las medias, pero sí usó las transparencias en los guantes largos, un toque audaz y muy sofisticado para cualquier look de red carpet.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”, decía el texto que la expareja del futbolista y la cantante mandó. Mientras, por allá de los noventa, el príncipe Carlos hacía pública su relación amorosa con Camilla Parker Bowles estando todavía casado en un programa televisivo con el entrevistador Jonathan Dimbleby. Ahora ya sabemos que un little black dress provocativo es de las mejores lecciones para decirle al ex ‘mira de lo que te pierdes’.