Cuando Sharon Stone criticó a Mel Gibson porque la consideró "demasiado vieja" para actuar con él

Como bien recalcaron en Variety, “a lo largo de los años, la carrera de Mel Gibson ha estado plagada de acusaciones de antisemitismo, homofobia, racismo y violencia doméstica”. Y lo cierto es que la popularidad del actor de 66 años no ha sido de las más acertadas entre las mujeres —y si alguien lo puede comprobar, es Sharon Stone.

El día que Sharon Stone criticó a Mel Gibson por considerarla “demasiado vieja” para actuar con él

Una de las normas no escritas en la meca del cine dicta que los héroes de acción envejecen, pero las actrices que los acompañan en sus aventuras no tienen permitido hacerlo.

Eso ha provocado que a lo largo de las décadas personajes como los de James Bond o Ethan Hunt hayan puesto en sus películas a mujeres cada vez más jóvenes que eventualmente han acabado pudiendo ser perfectamente sus hijas.

Fue hace tiempo que Sharon Stone, ahora de 64, reveló el muy poco agradable comentario de uno de sus compañeros de set, antes de que los movimientos #MeToo o Time's Up obligaran a Hollywood a echar un largo vistazo y aceptar que había llegado el momento de cambiar.

“Cuando comencé a trabajar como modelo y actriz, el término ‘acostable’ era el equivalente a ‘dar bien en cámara’. Entonces me veía muy masculina, atlética y muscular, muy ‘unsexy’. Para ser percibida de forma distinta, me dejé fotografiar semidesnuda por Playboy”, dijo Sharon Stone a Vogue Alemania.

“Hace 20 años vivíamos en un mundo muy misógino. Mel Gibson, quien es solo dos años mayor que yo, me consideró demasiado vieja para actuar con él”.

No mucho tiempo después recordó el mismo incidente con Gibson para entrevista con Variety: “cuando estuve en la punta de mi carrera, me dijeron que era demasiado vieja para actuar con Mel Gibson”. Sharon tenía unos 30 años.

Entonces Stone estaba haciendo la película All I Wish en la que interpretaba a una mujer menor que su edad verdadera, y la cuestionaron: ¿estabas dando ejemplo de cómo cambiar ese prejuicio de edad para las mujeres?

“Hay otras mujeres que son como yo y estamos en el negocio del cine. Es un negocio aspiracional de todos modos. ¿Y qué? ¿Vas a encontrar constantemente una razón para decir que no? ¿Solo los hombres pueden ser atractivos después de los 35? Esto es un absurdo. Si trabajas y tratas de verte bien, te verás bien. Si comes bien, te verás bien. No es que verse bien sea un crimen. Y no es que me vea tan bien de todos modos. Parezco un cachorro Shar-Pei”.

Soportar este tipo de actitudes constantemente acabaría pasándole factura a cualquiera y, pese a ser una de las mujeres más deseadas del mundo, Sharon perdió toda su autoestima tras sufrir un ictus en 2001 y entrar en una década muy complicada para la intérprete.

“Hubo un momento, cuando tenía cuarenta y pocos, en que tuve que encerrarme con una botella de vino y prometerme que no saldría de allí hasta que aceptara por completo mi cuerpo”, recordó.