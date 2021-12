Cuando Silvia Pinal no le tuvo miedo al éxito y compartió sus fotos desnuda para una revista

Silvia Pinal, una de las actrices más icónicas de la Época de Oro del cine mexicano, lamentablemente se encuentra hospitalizada tras dar positivo a covid-19. Mientras se esperan más noticias sobre el estado de salud de esta importante figura del entretenimiento, recordamos cuando contó cómo se sintió al posar desnuda para una revista —en una época donde esto era prácticamente impensable.

Cuando Silvia Pinal compartió en redes su experiencia posando desnuda para una revista

Nadie niega que, además de una excelente actriz, durante su juventud, Silvia Pinal fue una de las mujeres más bellas de la industria fílmica en México. Sin embargo, no muchos saben que en la década de los 70, la estrella aceptó posar desnuda para una revista española llamada Interviú.

Un momento que la interprete de 90 años se animó a compartir en redes para deleite y sorpresa de sus casi 100 mil seguidores.

Silvia Pinal compartió la fotografía de la vez que posó desnuda para una revista

Como era de esperarse, la publicación acumuló más de 3 mil 500 “me gusta” y un sinfín de comentarios halagando lo bella que es la mamá de Alejandra Guzmán: “Siempre hermosa Silvia. Las que digan lo contrario son unas envidiosas”.

Así fue la historia detrás: Tras la tormentosa relación que mantuvo con Enrique Guzmán, la cual afectó significativamente su autoestima, la actriz, que en ese entonces tenía 48 años, aceptó ser ‘La Musa de Luis Buñuel’.

"Después de tanto tiempo oprimida y amenazada por un hombre, tenía muchas ganas de sentirme libre, de retar al mundo”. Así fue como la actriz de Viridiana se atrevió a posar sin ropa y, al mismo tiempo, enviar un mensaje de amor propio:

"Con el simple acto de quitarme la ropa, me hizo disfrutar mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, pero no creo que todos lo entendieron”.

Silvia Pinal se mantuvo bajo la mirada pública sin temor al qué dirán a pesar de los obstáculos. Mucho de esto lo confesó en entrevista con CARAS, donde dijo, "me encanta que me digan diva, mi trabajo me ha costado".