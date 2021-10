Cuando el horror es hecho por mujeres: 8 autoras que te harán temer a la oscuridad

Al igual que en el cine de terror, donde las directoras están destacando de manera notable desde hace tiempo, en la literatura del mismo género hay autoras formidables que le dan una visión fresca a las letras más oscuras. Conoce esta selección de las mejores escritoras de terror cuyos relatos y novelas nos hacen conocer el lado más siniestro de la realidad.

Ann Radcliffe (Inglaterra)

Su novela Los misterios de Udolfo (1794) es perfecto ejemplo de la literatura gótica en su máxima expresión. Fue una gran influencia para autores de la talla de Charles Dickens, Sir Walter Scott, Daphne Du Maurier y hasta Edgar Allan Poe, uno de los mejores autores de horror de todos los tiempos.

Mary Shelley (Inglaterra)

Es la madre de uno de los monstruos más queridos y temidos en la historia del género del horror: la criatura resucitada por el doctor Victor Frankenstein a partir de partes de diferentes cadáveres. Hoy, la historia pone a Shelley como una de las madres del gótico más puro de todos los tiempos.

Daphne Du Maurier (Inglaterra)

Es bien conocida por su novela de corte gótico-romántico Rebecca, que fue llevada al cine por Alfred Hitchcock. Pero también fue capaz de engendrar relatos macabros como Don´t Look Now, que tiene uno de los finales más escalofriantes de todos los tiempos en la literatura de terror.

Shirley Jackson (Estados Unidos)

La literatura femenina de horror no se podría entender sin los relatos y novelas de esta gran autora, bien recordada por una de las mejoras novelas de casas encantadas: La maldición de Hill House. Su prosa intimista y oscura te hará pasar un momento bastante agradable… y aterrador.

Greye La Spina (Estados Unidos)

Fue una de las autoras que más destacaron el circuito de las revistas pulp, en específico en la mítica Weird Tales donde publicó la mayoría de sus relatos de fantasía y horror. Leer historias como "El lobo de las estepas", "Los invasores de las tinieblas" y "La charca del diablo" resulta una experiencia aterradora para los amantes de lo siniestro.

Tananarive Due (Estados Unidos)

La obra de esta prolífica escritora incluye joyas como la serie African Immortals, las novelas sobre casas embrujadas The Good House y Ghost Summer, y obras como The Between y Trial Day que nos hacen descender a las profundidades del horror sobrenatural pero también el de la vida cotidiana.

Pilar Pedraza (España)

España tiene en esta autora a su máximo referente femenino en la literatura de lo siniestro. Además de sus relatos y novelas de tema sobrenatural, Pedraza también destaca como una extraordinaria ensayista. Busca títulos como Las joyas de la serpiente, Mater Tenebrarum o Nocturnus, historias vampíricas para que conozcas la aterradora y elegante obra de esta escritora.

Mariana Enríquez (Argentina)

El presente de la literatura de terror en América Latina tiene un nombre: el de la argentina Mariana Enríquez. Relatos como "El chico sucio", "Bajo el agua negra" y su novela Nuestra parte de noche, que ganó el Premio Herralde de novela en 2019, son una muestra de la imaginación macabra de su autora.

