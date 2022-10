Cuántos idiomas hablaba realmente María Félix (son más de dos)

La Doña tenía muchas frases célebres. Pero respecto al idioma, esta es la más apegada:

“Me agrada la gente que habla tres idiomas: de frente, directo y con huevos” María Félix.

Lo cierto es que la actriz mexicana definitivamente hablada esos tres idiomas —su personalidad nunca la dejó esconderse.

Pero además de éstos, están los idiomas que realmente hablaba.

¿Cuántos idiomas hablaba María Félix?

En vida, María Félix grabó más de 40 películas en varios idiomas y varios de ellos tuvo que aprenderlos ya de adulta.

La actriz de Río escondido bien pudo aplicarse para aprender otros dos idiomas además del español: el inglés, el italiano y el francés (éste último a la perfección).

¿María Félix hablaba francés?

En el libro María Félix: el último mito, explican: “la conquista de París fue un triunfo de María que haría de Francia su segundo país”.

Además se estableció en un lujoso departamento en Neuilly —que parecía de la realeza—, “fue aceptada y glorificada por el mundo artístico y literario”.

El libro continúa: “María sabe que sus actitudes hieráticas y caprichosas a las que el público de habla española se había acostumbrado, no le iban a allanar el camino”.

Explican que María Félix aprendió francés y hasta unos pasos de flamenco para la película La bella Otero, de Richard Pottier.

Ya dominando el francés y al público parisino, María Félix brilló en las películas French Can-Can y Les héros sontfatigues.

Antes de ponerle fin a su carrera de actuación en 1970 —y de su muerte—, viajó dos o tres veces por año a París.

¿María Félix habla inglés?

The New York Times señaló que Félix no hablaba inglés y que “nunca aceptó trabajar en Hollywood, donde los directores le ofrecían ‘solo papeles estereotipados como una cascarrabias latina’”.

María Félix hizo películas en México, España, Italia, Francia y Argentina, pero esto no significa que no hizo algo en el idioma del país vecino.

En Beyond All Limits actuó al lado de Jack Palance, y la película se filmó simultáneamente en inglés y español —que conocemos como Flor de Mayo.

María Félix se aprendió fonéticamente los diálogos en inglés con ayuda de su hijo Enrique. Fue doblada por la misma actriz.

New York Times añade, “María sabía suficiente inglés para sobrellevar las cosas. También hablaba francés e italiano, además de su natal español ”.

Pero el inglés no era uno de los idiomas que más dominaba La Doña.

¿María Félix hablaba italiano?

Un cosmetólogo italiano apodó ‘La Topolina’ a María Félix, que podría traducirse del italiano al español como ‘ratoncita’.

Se sabe poco de las aptitudes en el italiano de la estrella mexicana, pero fue la protagonista en la película italiana Mesalina (1951).

En esta obra del director Carmine Gallone, Félix sale hablando italiano bajo el personaje de la emperatriz romana Mesalina.

¿Ya sabías estos datos de los idiomas que hablaba María Félix?