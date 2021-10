Dayanara Torres revela que tiene cáncer de piel

La modelo puertorriqueña Dayanara Torres, quien fuera Miss Universo en el año 1993 y esposa del cantante Marc Anthony, recurrió a las redes sociales para compartir con todos sus seguidores la noticia más «triste» y preocupante que ha tenido que dar nunca en relación con su estado de salud.

Como se desprende del video publicado en su cuenta de Instagram, la también estrella televisiva ha decidido revelar en sus propias palabras, y en ocasiones sin poder contener las lágrimas, que sus médicos han confirmado que padece cáncer de piel y que, próximamente, empezará a recibir tratamiento.

«Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, un melanoma, por una herida y un lunar que aparecieron y a los que no les presté atención», informó la modelo de 44 años para profundizar, a continuación, en la sucesión de acontecimientos que ha derivado en tan desafortunado diagnóstico.

«Mi prometido, Louis [D’ Esposito], me suplicó mil veces que pidiera una cita. Al final la tuve, y después una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes. Lamentablemente los resultados son positivos», añadió la artista, madre de Cristian (18) y Ryan (15) junto al astro de la música.

Por el momento, la estrella de las pasarelas desconoce el procedimiento que habrá de seguir a partir de ahora para librarse por completo de la enfermedad, aunque también ha querido expresar su confianza en el buen hacer de su equipo médico y en la utilidad de las intervenciones a las que ya se ha sometido para evitar la propagación del melanoma.

«Ahora estoy esperando qué tratamiento voy a recibir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otra parte donde ya se había corrido», explicó.

Para cerrar su conmovedora declaración, Dayanara quiso reflexionar sobre los riesgos que corren aquellas personas que anteponen sistemáticamente las necesidades de los demás a las suyas propias. En ese sentido, la modelo pidió a todos sus seguidores que, independientemente de su generosidad hacia los otros, «no se olviden de cuidarse» también a sí mismos.

«Quiero decirles que yo estoy bien, estoy fuerte. Mis hijos están bien, aunque con mucho miedo, pero saben que tienen una mamá guerrera, que no se rinde, que me levanto de todas las que me ponen, de todas me levanto más fuerte que nunca. Por favor, a todos ustedes, no se olviden de cuidarse a ustedes mismos», sentenció.

